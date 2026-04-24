G大阪とのファイナルへ。元バイエルンのフランス代表FWは初のアジア制覇に意欲「全力を尽くさなければならない」【ACL２】
圧巻のハットトリックで勝利に貢献した。
アル・ナスル（サウジアラビア）は現地４月22日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝でアル・アハリ・ドーハ（カタール）とドバイで対戦し、５−１で快勝。ガンバ大阪の待つファイナルに駒を進めた。
アジアサッカー連盟の公式サイトによると、この試合で12分、45＋７分、63分にネットを揺らした29歳のフランス代表FWキングスレー・コマンは、「先制を許したけど、上手く切り替えられた」と試合を振り返り、「今回のパフォーマンスには非常に満足している」と喜ぶ。
フランス代表で61キャップ・８ゴールを誇るウインガーは、昨夏に10シーズンを過ごしたバイエルンを離れ、アル・ナスルに加入。１年目から貴重な戦力として活躍している。
バイエルン時代には、ブンデスリーガで９度のリーグ優勝や、チャンピオンズリーグ制覇などを経験してきた実力者は、初のアジアタイトル獲得にも意欲を燃やす。
「今シーズンはここまで順調だけど、リーグもACL２もまだ優勝したわけじゃない。良い流れには乗っているけど、タイトルを獲るためには全力を尽くさなければならない」
アル・ナスルはコマンのほか、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドやジョアン・フェリックス、セネガル代表のサディオ・マネらが揃うタレント軍団だ。G大阪はこの強敵にどう立ち向かうか。注目の決勝戦は日本時間で５月17日の３時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に信じられないゴールだ」「驚異的な技術」三笘薫の“衝撃ボレー弾”に対戦した名門OBも驚愕！「どれだけ褒めても褒め足りない」
アル・ナスル（サウジアラビア）は現地４月22日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝でアル・アハリ・ドーハ（カタール）とドバイで対戦し、５−１で快勝。ガンバ大阪の待つファイナルに駒を進めた。
アジアサッカー連盟の公式サイトによると、この試合で12分、45＋７分、63分にネットを揺らした29歳のフランス代表FWキングスレー・コマンは、「先制を許したけど、上手く切り替えられた」と試合を振り返り、「今回のパフォーマンスには非常に満足している」と喜ぶ。
バイエルン時代には、ブンデスリーガで９度のリーグ優勝や、チャンピオンズリーグ制覇などを経験してきた実力者は、初のアジアタイトル獲得にも意欲を燃やす。
「今シーズンはここまで順調だけど、リーグもACL２もまだ優勝したわけじゃない。良い流れには乗っているけど、タイトルを獲るためには全力を尽くさなければならない」
アル・ナスルはコマンのほか、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドやジョアン・フェリックス、セネガル代表のサディオ・マネらが揃うタレント軍団だ。G大阪はこの強敵にどう立ち向かうか。注目の決勝戦は日本時間で５月17日の３時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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