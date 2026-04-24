G大阪とのファイナルへ。元バイエルンのフランス代表FWは初のアジア制覇に意欲「全力を尽くさなければならない」【ACL２】

G大阪とのファイナルへ。元バイエルンのフランス代表FWは初のアジア制覇に意欲「全力を尽くさなければならない」【ACL２】