けが治療中のTWICEダヒョン、ワールドツアー日本公演参加へ「体に過度な負担をかけない範囲で」【報告全文】
足首のけがで休養中だった多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのダヒョンが、ワールドツアーに限定的に参加する。所属事務所・JYPエンターテインメントが24日、発表した。
【写真】TWICEダヒョン、神秘的でアヴァンギャルドなビジュアル
同事務所は「DAHYUNは現在、骨折の治療およびリハビリに専念しております。最新の診断では、当初診断された部位には改善が見られているものの、筋力および機能の完全な回復には継続的なリハビリが必要であるとの医療チームの判断を受けております」と報告し、「ワールドツアー期間中にファンの皆さまとステージでお会いしたいという本人の強い意志、回復の経過、そして医療専門家との協議を総合的に考慮した結果、今後の公演には体に過度な負担をかけない範囲で、限定的に参加することとなりました」と発表した。
続けて「これに伴い、DAHYUNは東京公演よりステージに参加する予定です。ただし、当面の間は振り付けや一部のパフォーマンスへの参加が制限される可能性がございます」と説明。「ファンの皆さまにはご心配をおかけいたしますことをお詫び申し上げるとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後もDAHYUNの健康を最優先に、完全な回復に向けて最善を尽くしてまいります。温かい応援とご支援に心より感謝申し上げます」と伝えた。
ダヒョンは先日、足首に異常を確認し、精密検査の結果、骨折の診断を受け、2月13日から3月7日まで行われた北米公演には出演しなかった。東京・国立競技場での公演を4月25日、26日、28日に控えている。
【報告全文】
こんにちは、JYP Entertainmentです。
DAHYUNの健康状態および今後のスケジュールについてご案内いたします。
DAHYUNは現在、骨折の治療およびリハビリに専念しております。最新の診断では、当初診断された部位には改善が見られているものの、筋力および機能の完全な回復には継続的なリハビリが必要であるとの医療チームの判断を受けております。
ワールドツアー期間中にファンの皆さまとステージでお会いしたいという本人の強い意志、回復の経過、そして医療専門家との協議を総合的に考慮した結果、今後の公演には体に過度な負担をかけない範囲で、限定的に参加することとなりました。
これに伴い、DAHYUNは東京公演よりステージに参加する予定です。ただし、当面の間は振り付けや一部のパフォーマンスへの参加が制限される可能性がございます。
ファンの皆さまにはご心配をおかけいたしますことをお詫び申し上げるとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後もDAHYUNの健康を最優先に、完全な回復に向けて最善を尽くしてまいります。温かい応援とご支援に心より感謝申し上げます。
ありがとうございます。
JYP Entertainment
【写真】TWICEダヒョン、神秘的でアヴァンギャルドなビジュアル
同事務所は「DAHYUNは現在、骨折の治療およびリハビリに専念しております。最新の診断では、当初診断された部位には改善が見られているものの、筋力および機能の完全な回復には継続的なリハビリが必要であるとの医療チームの判断を受けております」と報告し、「ワールドツアー期間中にファンの皆さまとステージでお会いしたいという本人の強い意志、回復の経過、そして医療専門家との協議を総合的に考慮した結果、今後の公演には体に過度な負担をかけない範囲で、限定的に参加することとなりました」と発表した。
ダヒョンは先日、足首に異常を確認し、精密検査の結果、骨折の診断を受け、2月13日から3月7日まで行われた北米公演には出演しなかった。東京・国立競技場での公演を4月25日、26日、28日に控えている。
【報告全文】
こんにちは、JYP Entertainmentです。
DAHYUNの健康状態および今後のスケジュールについてご案内いたします。
DAHYUNは現在、骨折の治療およびリハビリに専念しております。最新の診断では、当初診断された部位には改善が見られているものの、筋力および機能の完全な回復には継続的なリハビリが必要であるとの医療チームの判断を受けております。
ワールドツアー期間中にファンの皆さまとステージでお会いしたいという本人の強い意志、回復の経過、そして医療専門家との協議を総合的に考慮した結果、今後の公演には体に過度な負担をかけない範囲で、限定的に参加することとなりました。
これに伴い、DAHYUNは東京公演よりステージに参加する予定です。ただし、当面の間は振り付けや一部のパフォーマンスへの参加が制限される可能性がございます。
ファンの皆さまにはご心配をおかけいたしますことをお詫び申し上げるとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後もDAHYUNの健康を最優先に、完全な回復に向けて最善を尽くしてまいります。温かい応援とご支援に心より感謝申し上げます。
ありがとうございます。
JYP Entertainment