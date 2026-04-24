ウクライナ東部の前線に343日間配備された歩兵将校のオレクシーさん/128th Mountain Assault Brigade

（CNN）歩兵将校のオレクシーさん（37）は343日間、前線を離れなかった。所属大隊によれば、ウクライナ軍将校の戦闘配備期間としては最長級だった。

配備されたのは東部ザポリージャ州の集落の間にある森林。これほど長期間にわたった配備は、4年以上も続く戦争の中で、ウクライナ軍が深刻な人員不足に陥っている状況を物語る。

オレクシーさんには一時的に前線を離脱する機会もあったが、人員不足を理由に自発的にとどまり続けた。

「私の隊は（どこも同じだが）人員不足で、ここにいる者の約半数は50歳を超えている」。所属部隊が発表した声明の中でオレクシーさんはそう説明した。「歩兵は1カ月戦闘任務に就いて、1カ月前線の村で休養するのが理想だ。しかし現状は人員不足のため、それはあまりに非現実的だ」

所属大隊はCNNの取材に対し、この部隊の通常の配備期間は約3〜4カ月だと語った。期間はまちまちだが、軍全体では一般的に、前線に派遣される兵士は3カ月足らずで交代する。

「歩兵は配備期間が最も長く、前線から離れるほど戦闘配備は短くなる」。第128山岳強襲旅団第3山岳強襲大隊のヤロスラフ・ハラス少佐はCNNにそう語った。「例えば偵察UAV（無人機）のパイロットは戦闘配置が3〜4日のこともある。一方、FPVドローンのパイロットは（前線に近いため）1週間とどまる」

ウクライナ軍では他の部隊の指揮官も人員不足を危惧する声を上げ、ロシアの圧倒的な兵力には到底及ばないと訴えている。

ウクライナ軍は、前線から離れた場所でパイロットが操縦するロボットやドローンの利用を増やしている。一方で、兵役免除の正当な理由がない男性の徴兵にも力を入れている。

兵士の配備が長期化する実態は、ここ数カ月で地元メディアも伝えている。第30機械化旅団のイワン・カブン上級中尉は、所属部隊によると、前線に486日間配備されていた。

「補給物資はドローンで投下された。車両が来た時は1カ月分の食料が届いた」。カブン中尉は所属部隊が公開した動画の中でそう語った。「面白い話と、面白くない話があった。塹壕（ざんごう）の中で1匹の猫が生まれた。そいつはその塹壕の中で、戦車の砲弾の破片に当たってけがをした」

オレクシーさんは所属部隊がSNSに投稿した声明の中で、ロシアに攻撃されて兵士を失うことがどれほど恐ろしかったかを振り返り、悪天候に阻まれてドローンで攻撃を阻止できない時は、絶え間ない攻撃が一層激化したと証言した。

「指揮官としての私の任務は人的損失を最小限に抑えることにある。理想的には人的損失は一切出したくない。だが戦争の中で、しかも歩兵として、残念ながらそれは不可能だ」「個人的には、自分の家族や自分の娘に、私が見ているもの、つまり爆発や飛んでくるミサイル、破壊された村や死を見せたくない。だから私はここにいる」

オレクシーさんはカラジン・ハルキウ国立大学で生物学の学位を取得した科学者でもある。所属する大隊の隊員は全員が元民間人か予備役で、ロシアがウクライナに全面侵攻したことを受けて入隊した。

1年近くに及んだ前線配備の間は、毎日家族と連絡を取ることで、自分や隊員の士気を保ったという。

2025年4月1日から2026年3月8日まで343日間に及んだ前線配備の後、オレクシーさんは短い休暇を与えられた。この約1カ月の休暇の間に娘の10歳の誕生日を祝って自転車の乗り方を教え、その後、部隊に復帰した。