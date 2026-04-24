◇ナ・リーグ パドレス10―8ロッキーズ（2026年4月23日 デンバー）

パドレスが劇的な勝利でロッキーズを下し、ナ・リーグ西地区でドジャースと並んでの首位を守った。

ドラマは最終回に待っていた。5―8で迎えた9回、先頭のメリルが四球で出塁すると、マチャド、ボガーツ、アンドゥハーの3連打で2点を返し1点差に。無死一、三塁からシーツがロッキーズのボドニクの投じたスライダーを右翼ポール際へと運ぶ逆転3ランを放った。シーツは雄たけびを上げながらダイヤモンド一周。生還すると、チームメートと抱き合って喜びを分かち合った。

リードすれば、パドレスには絶対的守護神がいる。9回から登板したミラーは先頭のフリーマンを100.2マイル（約161.2キロ）直球で二ゴロに仕留めると、次打者・ジョンストンには左前安打を許したが、続くトーバーを三ゴロ併殺に仕留めて危なげなく試合を締めた。今季12試合目の登板で初めて、三振を記録しなかったが、抜群の安定感で3人で最終回を終え、全体トップの9セーブ目を記録した。

開幕直後の3月こそ負けが先行したが、4月は16勝4敗で連敗はなし。投打のバランスがかみ合うパドレスが、ワールドシリーズ3連覇を狙う宿敵・ドジャースにピタリと併走する。