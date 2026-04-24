「お前よりいい女はたくさんいる」「バカだから学習能力がない」牛丼店でブチギレた“自称ハイスぺ”モラハラ彼氏 藤本美貴、悩む29歳女性へ「もうチャンスじゃない?」
「すごいめんどくさい!」と声を上げたタレントの藤本美貴。相談者から寄せられた“モラハラ男”のエピソードとは――。
藤本美貴
○「バカだから学習能力がない」「配慮ができない」と罵詈雑言
14日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、“モラハラ男”のエピソードを紹介。相談者の29歳女性は、交際3年になる37歳男性について、「結婚を迷っている」と吐露。自称“ハイスペック”の彼から事あるごとに、「バカだから学習能力がない」「配慮ができない」と罵られるそうで、牛丼店で彼の頭上にお盆を通してしまった際もブチギレ。「危機管理がなってない」「子供を持ったときに任せられない」「お前よりいい女はたくさんいる」とまで言われたと明かした。
罵詈雑言のオンパレードに、藤本は、「ヤダ〜!」「すごいめんどくさい!」「盛だくさんじゃん(笑)」と絶叫。彼について、「怒ると怖い」「人間性を否定される」とこぼす相談者に、「もう全然別れたほうがいい」とキッパリ伝えたが、「こういう人と付き合ってる人って、別れられない人が多い。DVとかの人も、“それ以外はやさしいんだよね”とか言って、別れられない人が多いって思うと。なかなか難しいのかなとは思うけど……」と悩ましげに語った。
「“おかしいな”と思ってるところが、もうチャンスじゃない?」と背中を押した藤本は、将来、結婚して子供が生まれた場合を想像し、「その矛先が子供に行ったりとか。その怒り方で、子供にも怒るのかなと思うと。例えば、“私は我慢できるし、そういうヤツだと思って付き合えばいっか”って思えるけど。子供にってなったら、ちょっとどうなんだろう?」と危惧。「“子供が生まれたら、(彼が)変わるかもしれない”は……。変わらないからね」と真剣な表情で伝えた。
また、現在29歳の相談者に、「結婚を考える年ごろじゃん。わかるよ。この人と別れたら、次に付き合う人はいるのかな? とか」と寄り添いながら、「この人と結婚するのが幸せかどうかを考えて。幸せじゃなかったら、別にその人との結婚を焦る必要はない」と助言。「別れなかったら、次の人もできないじゃん。別れたら、次の人ができるかもしれないじゃん」「すごい変な人なのに、別れないっていうのがもったいない」と励まし、「自分がどうしたいのか。1回立ち止まってみるのもいいかもしれない」と話していた。
視聴者からは、「絶対に別れた方がいい」「29歳ならまだまだ大丈夫!!」「おかしいって少しでも思うなら、その直感は信じた方がいい」「自己肯定感を下げてくる相手と一緒にいても、絶対に幸せになれません」「アウトな気がします!」「結婚前に違和感覚えてる時点でラッキー」「コンプレックスすごいんやろうなぁ」など、藤本に共感する声が上がっている。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。
藤本美貴
○「バカだから学習能力がない」「配慮ができない」と罵詈雑言
14日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、“モラハラ男”のエピソードを紹介。相談者の29歳女性は、交際3年になる37歳男性について、「結婚を迷っている」と吐露。自称“ハイスペック”の彼から事あるごとに、「バカだから学習能力がない」「配慮ができない」と罵られるそうで、牛丼店で彼の頭上にお盆を通してしまった際もブチギレ。「危機管理がなってない」「子供を持ったときに任せられない」「お前よりいい女はたくさんいる」とまで言われたと明かした。
「“おかしいな”と思ってるところが、もうチャンスじゃない?」と背中を押した藤本は、将来、結婚して子供が生まれた場合を想像し、「その矛先が子供に行ったりとか。その怒り方で、子供にも怒るのかなと思うと。例えば、“私は我慢できるし、そういうヤツだと思って付き合えばいっか”って思えるけど。子供にってなったら、ちょっとどうなんだろう?」と危惧。「“子供が生まれたら、(彼が)変わるかもしれない”は……。変わらないからね」と真剣な表情で伝えた。
また、現在29歳の相談者に、「結婚を考える年ごろじゃん。わかるよ。この人と別れたら、次に付き合う人はいるのかな? とか」と寄り添いながら、「この人と結婚するのが幸せかどうかを考えて。幸せじゃなかったら、別にその人との結婚を焦る必要はない」と助言。「別れなかったら、次の人もできないじゃん。別れたら、次の人ができるかもしれないじゃん」「すごい変な人なのに、別れないっていうのがもったいない」と励まし、「自分がどうしたいのか。1回立ち止まってみるのもいいかもしれない」と話していた。
視聴者からは、「絶対に別れた方がいい」「29歳ならまだまだ大丈夫!!」「おかしいって少しでも思うなら、その直感は信じた方がいい」「自己肯定感を下げてくる相手と一緒にいても、絶対に幸せになれません」「アウトな気がします!」「結婚前に違和感覚えてる時点でラッキー」「コンプレックスすごいんやろうなぁ」など、藤本に共感する声が上がっている。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。