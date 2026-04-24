フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、デザインウィークが始まったミラノの様子を報告した。

中村は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「”Ｅｒｉｋｏを探せ！”こんなミラノ見た事がない 人、人、人 噂に聞いていたミラノデザインウィークがスタート」「（ミラノ国際家具見本市）の期間中、ミラノの街中で開催されるのですが、市内の歴史的建造物やギャラリー、ショップなどが展示空間に変わり、街全体がデザイン一色。我が家の近所のお花屋さんも、美しい展示会場に変わっていました」と記し、たくさんの人でごった返した街の写真を投稿。

「ただ歩くだけで様々なアーティスト、デザイナーの世界観に触れることが出来て、楽しすぎる 特に我が家の周辺は１番盛り上がっているようで 管理人さんが車で２００メートル移動するのに２５分かかったと」「お店に入れない方が歩道、車道に溢れているし、みんなグラス片手に楽しんでいて。Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎがなくても誰もが参加出来るのも嬉しい」とつづった。

中村アナは１９９９年にフジを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚し、３児の母に。昨年８月にＳＮＳで「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告した。