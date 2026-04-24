「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、恋人撮影の網タイツショット公開「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月24日までに、自身のInstagramを更新。お花見の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「スタイル良い」網タイツショット
辻は「私もとってもらったののせる！」と、カメラの絵文字と共に、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）のアカウントをタグ付けし、辻野が撮影した写真を投稿。デニムのアウターに薄ピンクのインナー、黒のミニスカートと網タイツに黒いブーツを合わせた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「可愛すぎるきゃすみるを撮影するたいりくん神」「お互いに撮り合うの素敵」「スタイル良いですね」「幸せそうな姿にキュン」などと話題となっている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「スタイル良い」網タイツショット
◆辻加純、辻野太陸撮影の網タイツショット公開
辻は「私もとってもらったののせる！」と、カメラの絵文字と共に、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）のアカウントをタグ付けし、辻野が撮影した写真を投稿。デニムのアウターに薄ピンクのインナー、黒のミニスカートと網タイツに黒いブーツを合わせた脚が際立つスタイルとなっている。
◆辻加純の投稿が話題
この投稿には「可愛すぎるきゃすみるを撮影するたいりくん神」「お互いに撮り合うの素敵」「スタイル良いですね」「幸せそうな姿にキュン」などと話題となっている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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