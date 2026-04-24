俳優中尾明慶（37）が24日、都内で、OOFOS（ウーフォス）ポップアップ「OO STORE」オープニングイベントに登場した。

25日から2日間、原宿のクレインズ6142で開催されるリカバリーサンダル「OOFOS」のポップアップイベントで、国内初展開の新モデル「Plus Line」3型が発売になる。普段から同ブランドを愛用していると言い「ヘビーユーザーなんですよ。家の中もスリッパ代わりに履いてる。よく息子と近所の公園を散歩するので、ゴールデンウィークにずっと履きたいですね。どっか出かけようと思ったら混むじゃないですか。近所で散歩がいいかな」。黒いサンダルが引き立つよう、爽やかな白のパンツと涼しげなトップスを合わせた。

ストレス発散方法を聞かれると「僕そもそも、あんまりストレスないんですよ、生きてて。なさそうじゃないですか」と自身をさした。「心のケア、語ったことないなあ〜。食べて寝ればどうにかなるかな」。ゴルフや釣り、車にバイクと趣味も多い。「これ以上増やすとそろそろ（妻の仲里依紗に）しかられる。遊んでばっかりだなって。でも夏も満喫したいですよね」と、ほんわかとした笑みを浮かべた。