【「頭文字D」/「昴と彗星」御朱印帳 -聖地巡礼MAP付き-】 4月29日 発売 価格：各3,300円

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ひかりてらすは、「頭文字D」と「昴と彗星」のイラストを使用した「御朱印帳 -聖地巡礼MAP付き-」を、4月29日より特設サイトでの先行販売を開始する。価格は各3,300円。

□特設サイト

本商品は、2025年10月に開催された神田明神資料館での特別展に合わせて販売された「頭文字D」御朱印帳が好評を博し、完売後も再販や地方展開を希望する声が多く寄せられたことを受けて発売される。

作品に登場する峠やその周辺の神社をまとめた「聖地巡礼MAP」が付属しており、作品の舞台をドライブしながら御朱印集めを楽しむことができる。

「頭文字D」御朱印帳の表紙には、連載30周年記念広告で大きな反響を呼んだしげの秀一氏の描き下ろしイラストを使用している。今後は全国の神社にて順次販売を予定している。

【頭文字D】御朱印帳 -聖地巡礼MAP付き-

【昴と彗星】御朱印帳-聖地巡礼MAP付き-

製品仕様

素材：紙（24ページ）

サイズ：本体122mm×182mm

聖地巡礼MAP付き