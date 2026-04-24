高校生に自転車の危険な運転を知ってもらい事故の防止につなげようと山形市で交通安全教室が開かれ、高校生が自転車に乗る際の心構えなどを学びました。

【写真を見る】自転車運転中の危険な場面を再現 自転車事故防止へ交通安全教室（山形）

この交通安全教室は、自転車による事故が増える新年度の始まりに合わせ県などが開いたものです。

去年県内では交通事故で９５人の高校生がけがをしていてこのうち６割が自転車に乗っているときに事故にあっています。

こうしたことから講習会では講師が自転車運転中の危険な場面を再現し、高校生がその様子を確認しました。

車が動いていなかったとしても危険は潜んでいます。

■生徒は

生徒「いつも自転車を漕いでいるとき、運転手から見えて当たり前だと思っていたがいざ（運転席に）乗ってみると本当に見えなくて（自転車に）乗るとき気を付けたいなと思った。自転車に乗る側だけでなく車とか歩行者とか色々な立場にたって考えることがすごく重要なことだと思いました」

生徒「カーブも難しかったがグラウンドでやっていることもあって地面がガタついていた。それも危なかったので道の舗装されていないところは極力避けて安全な道をいきたい」

新年度が始まり自転車も車もなれない道を走る場面が増える中、お互いに危険を予測し安全に運転することが求められます。