“実業家”マギー、次なる事業をさらりと告白「1ヶ月以内にローンチ発表」
モデルのマギーが24日、東京・バーニーズ・ニューヨーク銀座本店で行われる編集型ポップアップイベント『St. Barneys Islands（セント バーニーズ アイランズ）』にトラベルファッションナビゲーターとして来場。モデル業のみならず、コスメや家具などさまざまに事業を広げるマギーが、次に準備を進めている事業を告白した。
【写真】スタイル抜群！さわやかなブルーを大人上品に着こなすマギー
空を思わせるブルーのワンピースに身を包んだマギーは、「鮮やかで、爽やかなブルーの色味と、レースのパフのスリーブと裾の切り替えが効いてて可愛いなって思います」とにっこり。「リゾートで寝起きから着て朝ごはん食べに行きたいですね」と想像をふくらませた。
このワンピースで行きたい場所は、フィリピンのアマンプロだという。「ただゆっくりのんびりしたいです。その島にホテルが1個しかないので、すごくプライベート。フィリピンって海が綺麗な島がたくさんあるので、行ってみたいなって今思ってます」と語るマギーだが、近年はモデル業だけでなくコスメプロデュースやインテリアデザイン事業のほか、車好きが高じてカートレース大会を主催するまでに。
そんなマギーに次なる“冒険”を聞くと、「実は今ホテルのデザインをしていて、それが5月…ちょうどもう1ヶ月以内ぐらいにはローンチ発表になるので、それをお披露目するのがすごく楽しみ」とまさにホテルに関わる仕事を進めているとさらりと告白。「やっぱり家具のお仕事もしてるんですけど、内装デザインだったりとかにもこれから力を入れていくので、そういうお仕事の幅をこれから広げていくのが楽しみです」と目を輝かせた。
ポップアップイベントではバーニーズ ニューヨーク銀座本店を本島に、"架空のリゾート諸島"が各店に登場。青と白を基調としたリゾートの世界観の中で、旅へと誘うようなアイテムが幅広くラインナップされる。銀座本店のほか、バーニーズ ニューヨーク各店およびオンラインストアで5月18日まで開催される。
【写真】スタイル抜群！さわやかなブルーを大人上品に着こなすマギー
空を思わせるブルーのワンピースに身を包んだマギーは、「鮮やかで、爽やかなブルーの色味と、レースのパフのスリーブと裾の切り替えが効いてて可愛いなって思います」とにっこり。「リゾートで寝起きから着て朝ごはん食べに行きたいですね」と想像をふくらませた。
そんなマギーに次なる“冒険”を聞くと、「実は今ホテルのデザインをしていて、それが5月…ちょうどもう1ヶ月以内ぐらいにはローンチ発表になるので、それをお披露目するのがすごく楽しみ」とまさにホテルに関わる仕事を進めているとさらりと告白。「やっぱり家具のお仕事もしてるんですけど、内装デザインだったりとかにもこれから力を入れていくので、そういうお仕事の幅をこれから広げていくのが楽しみです」と目を輝かせた。
ポップアップイベントではバーニーズ ニューヨーク銀座本店を本島に、"架空のリゾート諸島"が各店に登場。青と白を基調としたリゾートの世界観の中で、旅へと誘うようなアイテムが幅広くラインナップされる。銀座本店のほか、バーニーズ ニューヨーク各店およびオンラインストアで5月18日まで開催される。