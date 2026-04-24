タレントでモデルのみちょぱこと池田美優（27）が24日、都内で、OOFOS（ウーフォス）ポップアップ「OO STORE」オープニングイベントに登場した。

25日から2日間、原宿のクレインズ6142で開催されるリカバリーサンダル「OOFOS」のポップアップイベントで、国内初展開の新モデル「Plus Line」3型が発売になる。

白いサンダルに合わせたオールホワイトのコーディネート。「今までよりさらにフィットしてる感じがあって、自分の足の形にすごく合ってる。シンデレラになった気分です。歩きやすさ断トツ1位ですね」と新モデルの感想を語った。大倉士門との第1子を妊娠中で「歩くのも疲れるくらいになってきた。これを履いて、まもなくな個人的なイベントに向けて買い物に行きたい」と、出産準備を進める。

おなかが大きくなり、ファッションにも変化が。「普段はデニムとかカジュアル系が多いんですけど、今サイズが全然入らなくなってるんで。ワンピース系を取り入れようかな。今年の夏は、ちょっとだぼっとした服を取り入れたいと思います」と話した。