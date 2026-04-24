【「イッタラ × ポケモン」コレクション】 5月1日10時 発売 【期間限定ポップアップ】 開催期間：5月1日～5月6日（10時～20時） 開催場所：アトレ恵比寿本館 4F フォンテーヌ広場（〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５－５）

フィカースジャパンは、「ポケモン」とコラボレーションした「イッタラ × ポケモン」コレクションを5月10日10時に発売する。

本コレクションは、デザインブランド IITTALA(イッタラ)のテーブルウェアシリーズの一つである「Origo(オリゴ)」と、「ポケモン」のコラボコレクション。マグカップ、ボウル、プレート皿が日々の暮らしに溶け込む機能的なオブジェとしてデザインされている。

また、5月1日の発売に合わせてアトレ恵比寿本館4Fフォンテーヌ広場にて5月6日までの期間限定でポップアップが開催。各日10時より20時まで営業しており、本コレクションの特別展示に加え特大オリゴ マグとピカチュウを背景にしたフォトスポットが設置される。なお、製品については5階のイッタラストアにて購入できる。

「イッタラ × ポケモン」コレクション ラインナップ

「イッタラ × ポケモン オリゴ マグ」5,500円 「イッタラ × ポケモン オリゴ ボウル」5,280円 「イッタラ × ポケモン オリゴ プレート」5,500円

「イッタラ × ポケモン オリゴ マグ」5,500円

「イッタラ × ポケモン オリゴ ボウル」5,280円

「イッタラ × ポケモン オリゴ プレート」5,500円

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