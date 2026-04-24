爆食グラドル26歳、かわいい“雪うさぎ”に変身！ バーレスク美女ダンサーも登場する最新グラビア
「週刊SPA!」（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』が発売中！ このたびちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈の誌面カットが到着した。
【写真】バーレスクダンサー・神山みれいの野性味あふれるグラビア！
今回はSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームで届ける。
表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、この2月に上京しアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした南みゆか。“くノ一”のテーマに沿って、セクシーな忍者コスチュームや浴衣姿を披露している。
■ちとせよしの：雪うさぎのセクシー恩返し
本人待望の初雪グラビアに挑戦⁉ 雪の中でお腹を空かせてニンジンを頬ぼる“よしのうさぎ”が、ぴょんと登場する瞬間を激写していくのだが、寒過ぎてロッジで暖をとる姿もチェックできる。濡れた肌を温めるために、セクシーヒップやボディラインを披露していきながら、温い温度にほっとする表情も確認できる。そして一夜を過ごしたよしのうさぎの長い耳が、なんと無くなり美女がベッドに横たわっている！ 妄想を膨らませてくれるカットが目白押しなのだぴょん！
ちとせよしの：2000年、佐賀県生まれ。グラビア・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動中で、ソロ歌手デビューも果たしている。
■神山みれい：秘境で暮らすセクシーターザン
自給自足というテーマに基に短パン・タンクトップでワイルドに飯を食らう姿や、ターザン風の衣装に着こなしながらも引き締まった肢体にシャッターが切られていく。しかし緩急をつけた赤ビキニの王道グラビアカットも収録されており、あまり見たことがないシチュエーションが拝むことができるはず！
神山みれい：2000年生まれの熊本県出身で、東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」の人気ダンサーとして活躍中。グラビアのほか女優としても活躍。「バーレスク総選挙2024」グランプリを受賞している。
■篠崎彩奈：濡れ肌を彼シャツで温めて
同棲3年目というマンネリ化も漂いはじめた同棲生活で、パートナーから思い出の海へ行こうと誘われる。日々の生活のなかで忘れていた“当たり前の幸せ”を取り戻していく姿を、グラビアで表現している。
部屋シャツコーデという最＆高なシチュエーションの基に、眼鏡っ子＆部屋着で短パンコーデというナチュラルさを演出させている。さらにニット素材の紐パンビキニで、女性としての魅力を最大限に表現していきながら、二人用ソファで大胆な太ももラインも披露している。何気ない日常に落ちている、多幸感の描写をチェックできるはず！
篠崎彩奈：1996年埼玉県生まれ。2024年にAKB48を卒業し、現在は女優として活動中。ABEMAドラマ『私が獣になった夜』（2022年）、映画『囁きの河』（2025年）に出演している。
【写真】バーレスクダンサー・神山みれいの野性味あふれるグラビア！
今回はSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームで届ける。
表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、この2月に上京しアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした南みゆか。“くノ一”のテーマに沿って、セクシーな忍者コスチュームや浴衣姿を披露している。
本人待望の初雪グラビアに挑戦⁉ 雪の中でお腹を空かせてニンジンを頬ぼる“よしのうさぎ”が、ぴょんと登場する瞬間を激写していくのだが、寒過ぎてロッジで暖をとる姿もチェックできる。濡れた肌を温めるために、セクシーヒップやボディラインを披露していきながら、温い温度にほっとする表情も確認できる。そして一夜を過ごしたよしのうさぎの長い耳が、なんと無くなり美女がベッドに横たわっている！ 妄想を膨らませてくれるカットが目白押しなのだぴょん！
ちとせよしの：2000年、佐賀県生まれ。グラビア・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動中で、ソロ歌手デビューも果たしている。
■神山みれい：秘境で暮らすセクシーターザン
自給自足というテーマに基に短パン・タンクトップでワイルドに飯を食らう姿や、ターザン風の衣装に着こなしながらも引き締まった肢体にシャッターが切られていく。しかし緩急をつけた赤ビキニの王道グラビアカットも収録されており、あまり見たことがないシチュエーションが拝むことができるはず！
神山みれい：2000年生まれの熊本県出身で、東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」の人気ダンサーとして活躍中。グラビアのほか女優としても活躍。「バーレスク総選挙2024」グランプリを受賞している。
■篠崎彩奈：濡れ肌を彼シャツで温めて
同棲3年目というマンネリ化も漂いはじめた同棲生活で、パートナーから思い出の海へ行こうと誘われる。日々の生活のなかで忘れていた“当たり前の幸せ”を取り戻していく姿を、グラビアで表現している。
部屋シャツコーデという最＆高なシチュエーションの基に、眼鏡っ子＆部屋着で短パンコーデというナチュラルさを演出させている。さらにニット素材の紐パンビキニで、女性としての魅力を最大限に表現していきながら、二人用ソファで大胆な太ももラインも披露している。何気ない日常に落ちている、多幸感の描写をチェックできるはず！
篠崎彩奈：1996年埼玉県生まれ。2024年にAKB48を卒業し、現在は女優として活動中。ABEMAドラマ『私が獣になった夜』（2022年）、映画『囁きの河』（2025年）に出演している。