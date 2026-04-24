タレント・坂下千里子が23日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちのお弁当をアップし、ママとしての姿がうかがえるコメントが反響を呼んでいる。



【写真】ボリュームはもちろん赤緑黄の彩りも鮮やか ママの愛情たっぷり高校生弁当

2008年に結婚した坂下。同年11月に長女を、10年12月に長男を出産している。これまでも弁当の写真をたびたび投稿しているが、今回も揚げ物にブロッコリーなど赤黄緑がしっかり入った彩り弁当をアップ。ごはんは飽きのこないふりかけ2種、もちろん姉と弟でボリュームも調整され、うまく工夫が凝らされている。



坂下は「姉弟高校生弁当出来上がり」と記し、「姉の爆起きからの家出るスピードが異常。 弟は、毎日決まった時間に起きゆっくりしっかり朝ごはんを食べる。 2人が違いすぎて面白い」と、朝の送り出し風景が目に浮かぶような文章をつづった。



玄関先でママが立っているかのような「皆さま、行ってらっしゃい！」の言葉で結び、添えたのは「#娘 は私と一緒 #息子 はパパかな」などのハッシュタグ。ファンからは「同じ親から生まれてもそれぞれ違いますよね～」とママ目線の声も。お弁当にも「品数も多くて色合いも綺麗」「愛情たっぷり」「ボリューム満点お弁当美味しそう」といったコメントが寄せられていた。



坂下は1976年生まれ、京都府出身。22日には「19日にお誕生日を迎えまして、、、ついに大台乗りましたー テニス仲間と家族と共に本当にありがたい最高の誕生日を過ごさせていただきました。」と報告し、感謝をつづっている。



（よろず～ニュース編集部）