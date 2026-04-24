ガールズグループQWER（キューダブルイーアル）が「4月第3週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した4月第3週の投票結果、QWERが週間1位を占めた。

今回の4月第3週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当の投票でQWERはファン投票3926票とストリーミング0．3％を記録し、計19．3％の支持を得て首位に立った。

続いてBTS（防弾少年団）はファン投票3351票とストリーミング1．1％で計17．3％の支持を得て月間チャートに進出し、3位にはファン投票1735票とストリーミング0．1％で計8．5％の支持を受けたKickFlip（キックフリップ）がランクインした

QWERは4月27日午後6時、4枚目のミニアルバム『CEREMONY』をリリースする。今回のアルバムはQWERが構築してきた音楽世界の第1章を完成させると同時に、より広いステージへの飛躍を宣言するアルバムだ。特にメンバー全員が楽曲制作に参加し、アーティストとしてのアイデンティティーをガッチリと固めているだけに、より鮮明になったQWERならではの音楽的カラーに期待が集まっている。

週間チャート1位を達成したQWERは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。