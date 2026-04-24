入場無料『日比谷音楽祭 2026』第4弾アーティスト発表 スガ シカオ、丸山隆平、玉井詩織、平原綾香ら17組
音楽イベント『日比谷音楽祭 2026』の第4弾出演アーティストが発表された。音楽プロデューサー・亀田誠治が実行委員長を務める同イベントは、5月30日、31日の2日間にわたり、東京・日比谷公園およびその周辺施設で開催される無料の音楽イベント。2019年のスタート以来、誰もが生演奏を無料で楽しめる場として展開されてきた。
【画像】豪華！『日比谷音楽祭 2026』出演アーティスト
今年は“野音”が改修工事のため、東京国際フォーラム ホールAを新たな会場に加え、有楽町や丸の内エリアにも拡大し、新たなフェーズへと進む。
第4弾出演アーティストとして発表されたのは、世代やジャンルを超えた豪華17組。独特のグルーヴとファンキーなサウンド、鋭い視点で描かれる歌詞で支持を集め、数々の名曲を世に送り出してきたスガ シカオが初登場する。SUPER EIGHTのベーシストとして確かな実力を持ち、これまでも日比谷音楽祭のオンライン生配信のスペシャルMCとして会場を盛り上げてきた丸山隆平（SUPER EIGHT）もいよいよプレイヤーとしてステージに登場する。
さらに、同じく配信のスペシャルMCとして出演歴あり、アイドル活動の傍（かたわ）ら、モデルや役者、バラエティなど多方面で才能を発揮し、現在はソロプロジェクトを通じてマルチに活躍の場を広げる玉井詩織（ももいろクローバーZ）、2019年の日比谷音楽祭に登場し、歌で”物語”を伝える歌手として、オリジナル曲や名曲を歌い継ぐJUJU、フジファブリックのメンバーとしてメジャーデビューし、現在はソロで至高のギタープレイや力強さと柔らかさを兼ね備えた歌声でリスナーを魅了する山内総一郎の出演が決定。また、東日本大震災直後に坂本龍一氏の呼びかけによって始まり、復興への思いを現在へ繋ぐ東北ユースオーケストラも登場する。
加えて、同イベントをきっかけに結成され、井上芳雄率いる日本ミュージカル界を代表するアーティスト陣が集う日比谷ブロードウェイや、「Jupiter」でデビューし、圧倒的な歌唱力が高く評価されミュージカルでも活躍する平原綾香、シンガー・ソングライターとして活躍する眉村ちあきなど、日比谷音楽祭らしい多彩なジャンルのアーティストが揃った。
今回の発表をもって日比谷音楽祭2026の出演アーティストは総勢55組となった。さらに、SOIL&"PIMP"SESSIONSのステージにC＆KとReiのゲスト出演も決定した。今後も出演アーティストは追加される予定とのこと。
開催まで残り約1ヶ月余りとなり、今年新たに会場に加わった東京国際フォーラム ホールAのステージ「FORUM座」をはじめとするステージごとの出演者や日割りも解禁された。
■5月30日（土）
＜FORUM 座＞東京国際フォーラム ホール A
Hibiya Dream Session 1
開場 17：30／開演 18：30／終演 21：00予定
渡辺貞夫グループ 2026／The Music Park Orchestra with 小野リサ, スガ シカオ, 玉井詩織（ももいろクローバーZ）, 浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）, 新妻聖子, ふみの, 丸山隆平（SUPER EIGHT）
＜ONIWA＞日比谷公園芝庭広場
ORANGE RANGE（ACOUSTIC SET）／高橋 優／東北ユースオーケストラ／怒髪天アコースティックセッション／眉村ちあき
＜HIDAMARI＞日比谷公園健康広場
井上園子／スーパー登山部／高松亜衣／十明／Raine
＜HIROBA＞東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場
ailly／奇妙礼太郎／粋蓮／モノンクル
＜KOTONOHA＞東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン
ANJI／RIO／rena
＜ASOBI＞日比谷公園草地広場
聞かせ屋。けいたろう（※WS）／DJ ダイノジ・大谷（※WS）
＜Musication Village-TAIKEN＞日比谷図書文化館小ホール
YOYOKA（※WS）
■5月31日（日）
＜FORUM 座＞東京国際フォーラム ホール A
Hibiya Dream Session 2
開場 16：30／開演 17：30／終演 20：00予定
The Music Park Orchestra with 新しい学校のリーダーズ／Eru Matsumoto／菊池亮太／KREVA／JUJU／正倉院 THE SHOW「光」セッション（大塚惇平・駒田早代・長須与佳・中村華子・纐纈拓也・笠原樹山）／高松亜衣／日比谷ブロードウェイ（井上芳雄・明日海りお・三浦宏規）／平原綾香／森山直太朗／YOYOKA
＜ONIWA＞日比谷公園芝庭広場
君島大空／在日ファンク／SOIL＆"PIMP"SESSIONS（Guest：C＆K, Rei）／武亀セッションワークショップ（武部聡志&亀田誠治）Special Act：黒沢 薫／山内総一郎
＜HIDAMARI＞日比谷公園健康広場
大塚惇平＆響きの沙庭／とまとくらぶ／半崎美子（崎＝たつさき）／LEO／Rei
＜HIROBA＞東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場
GAIA＆Friends Session／Ms.OOJA／Rol3ert
＜KOTONOHA＞東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン
Ayllton／駒田早代／平井 秀明
＜Musication Village-TAIKEN＞日比谷図書文化館小ホール
聞かせ屋。けいたろう（※WS）
＜Musication Village-MANABI＞日比谷図書文化館大ホール
遠山大輔（※TALK）
…and more
【画像】豪華！『日比谷音楽祭 2026』出演アーティスト
今年は“野音”が改修工事のため、東京国際フォーラム ホールAを新たな会場に加え、有楽町や丸の内エリアにも拡大し、新たなフェーズへと進む。
さらに、同じく配信のスペシャルMCとして出演歴あり、アイドル活動の傍（かたわ）ら、モデルや役者、バラエティなど多方面で才能を発揮し、現在はソロプロジェクトを通じてマルチに活躍の場を広げる玉井詩織（ももいろクローバーZ）、2019年の日比谷音楽祭に登場し、歌で”物語”を伝える歌手として、オリジナル曲や名曲を歌い継ぐJUJU、フジファブリックのメンバーとしてメジャーデビューし、現在はソロで至高のギタープレイや力強さと柔らかさを兼ね備えた歌声でリスナーを魅了する山内総一郎の出演が決定。また、東日本大震災直後に坂本龍一氏の呼びかけによって始まり、復興への思いを現在へ繋ぐ東北ユースオーケストラも登場する。
加えて、同イベントをきっかけに結成され、井上芳雄率いる日本ミュージカル界を代表するアーティスト陣が集う日比谷ブロードウェイや、「Jupiter」でデビューし、圧倒的な歌唱力が高く評価されミュージカルでも活躍する平原綾香、シンガー・ソングライターとして活躍する眉村ちあきなど、日比谷音楽祭らしい多彩なジャンルのアーティストが揃った。
今回の発表をもって日比谷音楽祭2026の出演アーティストは総勢55組となった。さらに、SOIL&"PIMP"SESSIONSのステージにC＆KとReiのゲスト出演も決定した。今後も出演アーティストは追加される予定とのこと。
開催まで残り約1ヶ月余りとなり、今年新たに会場に加わった東京国際フォーラム ホールAのステージ「FORUM座」をはじめとするステージごとの出演者や日割りも解禁された。
■5月30日（土）
＜FORUM 座＞東京国際フォーラム ホール A
Hibiya Dream Session 1
開場 17：30／開演 18：30／終演 21：00予定
渡辺貞夫グループ 2026／The Music Park Orchestra with 小野リサ, スガ シカオ, 玉井詩織（ももいろクローバーZ）, 浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）, 新妻聖子, ふみの, 丸山隆平（SUPER EIGHT）
＜ONIWA＞日比谷公園芝庭広場
ORANGE RANGE（ACOUSTIC SET）／高橋 優／東北ユースオーケストラ／怒髪天アコースティックセッション／眉村ちあき
＜HIDAMARI＞日比谷公園健康広場
井上園子／スーパー登山部／高松亜衣／十明／Raine
＜HIROBA＞東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場
ailly／奇妙礼太郎／粋蓮／モノンクル
＜KOTONOHA＞東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン
ANJI／RIO／rena
＜ASOBI＞日比谷公園草地広場
聞かせ屋。けいたろう（※WS）／DJ ダイノジ・大谷（※WS）
＜Musication Village-TAIKEN＞日比谷図書文化館小ホール
YOYOKA（※WS）
■5月31日（日）
＜FORUM 座＞東京国際フォーラム ホール A
Hibiya Dream Session 2
開場 16：30／開演 17：30／終演 20：00予定
The Music Park Orchestra with 新しい学校のリーダーズ／Eru Matsumoto／菊池亮太／KREVA／JUJU／正倉院 THE SHOW「光」セッション（大塚惇平・駒田早代・長須与佳・中村華子・纐纈拓也・笠原樹山）／高松亜衣／日比谷ブロードウェイ（井上芳雄・明日海りお・三浦宏規）／平原綾香／森山直太朗／YOYOKA
＜ONIWA＞日比谷公園芝庭広場
君島大空／在日ファンク／SOIL＆"PIMP"SESSIONS（Guest：C＆K, Rei）／武亀セッションワークショップ（武部聡志&亀田誠治）Special Act：黒沢 薫／山内総一郎
＜HIDAMARI＞日比谷公園健康広場
大塚惇平＆響きの沙庭／とまとくらぶ／半崎美子（崎＝たつさき）／LEO／Rei
＜HIROBA＞東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場
GAIA＆Friends Session／Ms.OOJA／Rol3ert
＜KOTONOHA＞東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン
Ayllton／駒田早代／平井 秀明
＜Musication Village-TAIKEN＞日比谷図書文化館小ホール
聞かせ屋。けいたろう（※WS）
＜Musication Village-MANABI＞日比谷図書文化館大ホール
遠山大輔（※TALK）
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