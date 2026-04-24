読売テレビ・西山耕平アナ、第2子女子誕生 妻で気象予報士の奈良岡希実子さんが家族4人集合ショットとともに報告「兄妹仲良く健やかに育ってほしい」
読売テレビの西山耕平アナウンサー（42）の妻で、気象予報士の奈良岡希実子さん（40）が24日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児の出産を報告した。
【写真】家族4人ショットを公開…第2子女子誕生を報告した奈良岡希実子さん
奈良岡さんは「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました。無事に産まれてきてくれたことに感謝し、元気に大きくなってくれることを願っています」と伝えた。
「一生懸命お兄ちゃんになろうと頑張っている長男も可愛く、頼もしいです。やんちゃなお兄ちゃんがドタバタ走り回っても動じない娘。第二子の逞しさを感じます」と喜びをかみ締めるようにつづり、「とにかく兄妹仲良く健やかに育ってほしいです」と願いを込めた。
奈良岡さんは今年2月27日にSNSで妊娠中であることを報告。それに伴い、出演する読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』を、3月5日をもって卒業していた。
【写真】家族4人ショットを公開…第2子女子誕生を報告した奈良岡希実子さん
奈良岡さんは「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました。無事に産まれてきてくれたことに感謝し、元気に大きくなってくれることを願っています」と伝えた。
「一生懸命お兄ちゃんになろうと頑張っている長男も可愛く、頼もしいです。やんちゃなお兄ちゃんがドタバタ走り回っても動じない娘。第二子の逞しさを感じます」と喜びをかみ締めるようにつづり、「とにかく兄妹仲良く健やかに育ってほしいです」と願いを込めた。
奈良岡さんは今年2月27日にSNSで妊娠中であることを報告。それに伴い、出演する読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』を、3月5日をもって卒業していた。