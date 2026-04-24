「ちいかわ」＆「ハチワレ」、誕生日の記念パン5・1より限定発売 、購入特典アイテムも発表
「ちいかわベーカリー」で5月1日から、「ちいかわ」と「ハチワレ」の誕生日を記念したパンが期間限定で発売される。エルティーアールが24日、発表した。
【画像】ちいかわ＆ハチワレ、お誕生日シリーズ“特典”アイテム（一覧）
誕生日限定仕様で、カスタードクリームとアーモンドナッツを合わせた、優しくてほっこりするパンとなっている。「ハチワレパン」は、チョコレートクリームとチョコチップを包み込んだ甘さが口いっぱいに広がるパン。どちらもバースデーのさんかく帽子とリボンがポイントの可愛いビジュアルとなっている。
また、キラキラ輝くオーロラパウダー入りの映えるバースデードリンクや、特典なども用意される。
スペシャル企画として、5月1日から期間限定で、ちょっとしたパーティメニューなどにも大活躍しそうな、ボリューム満点のちいかわ豪華パンや、ギフトにもぴったりな紅茶缶、ギフト巾着なども登場する。
■お誕生日シリーズ
●ちいかわパン（おたんじょうび）
税込660円
カスタードクリームとアーモンドナッツがつまったおたんじょうび限定のちいかわパン。
●ハチワレパン（おたんじょうび）
税込660円
チョコレートクリームとチョコチップがつまったおたんじょうび限定のハチワレパン。
●ちいかわおたんじょうびドリンク
税込790円
キラキラ輝くピーチホワイトのドリンク。
●ハチワレおたんじょうびドリンク
税込790円
キラキラ輝くグレープホワイトのドリンク。
【画像】ちいかわ＆ハチワレ、お誕生日シリーズ“特典”アイテム（一覧）
誕生日限定仕様で、カスタードクリームとアーモンドナッツを合わせた、優しくてほっこりするパンとなっている。「ハチワレパン」は、チョコレートクリームとチョコチップを包み込んだ甘さが口いっぱいに広がるパン。どちらもバースデーのさんかく帽子とリボンがポイントの可愛いビジュアルとなっている。
スペシャル企画として、5月1日から期間限定で、ちょっとしたパーティメニューなどにも大活躍しそうな、ボリューム満点のちいかわ豪華パンや、ギフトにもぴったりな紅茶缶、ギフト巾着なども登場する。
■お誕生日シリーズ
●ちいかわパン（おたんじょうび）
税込660円
カスタードクリームとアーモンドナッツがつまったおたんじょうび限定のちいかわパン。
●ハチワレパン（おたんじょうび）
税込660円
チョコレートクリームとチョコチップがつまったおたんじょうび限定のハチワレパン。
●ちいかわおたんじょうびドリンク
税込790円
キラキラ輝くピーチホワイトのドリンク。
●ハチワレおたんじょうびドリンク
税込790円
キラキラ輝くグレープホワイトのドリンク。
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