3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、日本ではNetflixによる独占有料配信となり、地上波での無料放送がなかったことについて、松本洋平文部科学大臣が「より多くの国民が大会を見ることができるよう、今後の配慮をお願いした」と、主催者に要望したことを明らかにした。

【映像】松本大臣、主催者に「今後の配慮をお願いした」

松本大臣は24日の記者会見で「スポーツ放映に関しましてWBCが独占配信となったことについて、国民のスポーツを見る機会について心配の声をいただいていた。幅広く国民に対してスポーツを体験する機会や、見る機会が確保されること、これは大変重要なことです」と切り出すと、「まずは直近で開催された冬季オリンピック競技大会およびWBCの双方の主催者に対して、文部科学大臣名で書簡を発出し、より多くの国民が大会を見ることができるよう、今後の配慮をお願いしたところです」と述べた。

続けて「独占配信によって顕在化した課題や影響などを含め、スポーツを見る機会確保のあり方について、総務省とともに有識者の意見を聴取し、論点を整理して政策の方向性を検討する場を設けることとした。文部科学省としては引き続き、スポーツ振興に取り組んでまいります」と述べた。

国民的に関心の高いスポーツを無料で視聴できる権利は「ユニバーサルアクセス権」と呼ばれ、欧州や韓国で法制化されているが、日本では法制化されていない。3月のWBCも韓国では無料で視聴できた。（ABEMA NEWS）