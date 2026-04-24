NHK連続テレビ小説『風、薫る』第5週「集いし者たち」より、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が梅岡看護養成所に入学し、いよいよ女学校編が幕を開ける。つまりは、第4週「私たちのソサイエティ」第20話までは2人が看護の道、トレインドナースを志すまでの序章だったと言えるだろう。

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その大きなきっかけとなったのはアメリカで看護を学び、2人をトレインドナースにならないかと誘った捨松（多部未華子）にほかならないが、第20話に登場した虎太郎（小林虎之介）や卯三郎（坂東彌十郎）、美津（水野美紀）、そして“風”となった信右衛門（北村一輝）といったたくさんの人たちの言葉や支えがあり、りんは女学校へと歩みを進めることが分かる。

恋心を秘めながらも「だいじだ。りんならできる」と後押しした虎太郎に、「医療は今にビッグマーケットになりますよ。10年後、100年後には誰もがナースの看護を受ける。そういう社会が来ているかも」と冗談混じりに未来を説いた卯三郎。なかでも、特筆すべきはナースになることに反対していた美津に、りんが自身の決意を話すシーンだ。

りんの瞳からこぼれ落ちる大粒の涙。信右衛門が亡くなった際にも泣かなかったりんが涙を流したのは、奥田家で“女”が生まれたことに落胆する亀吉（三浦貴大）と貞（根岸季衣）に対してだったが、今回は自身を恥じる悔しさからの落涙。武家の娘に生まれたりんだったが、どこかマイペースで不器用な性格が邪魔をし、間違えてばかりの人生だった。美津のような武家の女性らしく気位が高い奥様になりたかった。けれど、そうはなれずに“負け戦”となってしまった。ただ、りんは何者でもない。環（宮島るか）にも示しがつかない。自分の力で生きていかなくてはならなくなった時、学はあった方がいい。その指針となっているのが、信右衛門が遺した「学ぶことは、時に世を渡る翼となり時に身を守る刀になる」という言葉だった。

美津の嘘の縁談の誘いにもりんは“間違え”、「私と環の人生を嫁ぐ相手に委ねるのはもう嫌なんです。私の双六の上がりは、もう“奥様”じゃない」と告げる。第1話に登場した江戸娘双六の描写がここに帰着している。りんが間違えた先で見つけたのは、ナースになるという揺るがぬ覚悟と恥じぬ己の良心。その思いの強さが涙となって溢れ出し、美津をも認めさせた。「今度こそ、勝ち戦になさい」という美津の愛情が温かい。

梅岡女学校の入学式、師走日和の門の前に立つりん。そこには髪を短く切った直美の姿があった。気づけば環が連れ去られてから、全く直美の物語が描かれていなかったが、第18話にて直美が捨松に告げた「どれだけ着飾って自分を偽っても、所詮、私はほかの人にはなれないって痛いほど分かったんです。でも、私に戻っても何もない。そのこともよく分かりました」というセリフが、直美のナースになろうとする動機に繋がっている。りんと直美で共通しているのは、頬を伝う涙。そして、何者かになろうとすることよりも、自分を偽らずに生きていきたいという思いが2人の間で強く共鳴している。

ここから、りんと直美がバディとして支えあいながら成長していく、女学校という新たな風が吹いていく。

（文＝渡辺彰浩）