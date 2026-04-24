10〜60代男女が選ぶ「Seventeen」の歴代モデルランキング！ 2位は「広瀬すず」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の歴代モデルランキング（2026年版）に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2012年から2018年まで専属モデルを務めた、俳優の広瀬すずさんでした。
2015年にドラマ『学校のカイダン』（日本テレビ系）で連ドラ初主演を務めたほか、2026年秋には横浜流星さんとW主演を務める映画『汝、星のごとく』の公開を控えています。映画『片思い世界』（2025年）や『ちはやふる』シリーズなど、多くの話題作で主役を演じる実力派として高く支持されています。
1位は、2003年から約2年半、専属モデルを務めた、俳優の北川景子さんでした。
ドラマ『モップガール』（テレビ朝日系）や『家売るオンナ』（日本テレビ系）などのヒット作で主演を務め、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演していました。2026年5月公開予定の映画『未来』への出演も決定しており、幅広い世代から絶大な支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：広瀬すず
2位は、2012年から2018年まで専属モデルを務めた、俳優の広瀬すずさんでした。
2015年にドラマ『学校のカイダン』（日本テレビ系）で連ドラ初主演を務めたほか、2026年秋には横浜流星さんとW主演を務める映画『汝、星のごとく』の公開を控えています。映画『片思い世界』（2025年）や『ちはやふる』シリーズなど、多くの話題作で主役を演じる実力派として高く支持されています。
1位：北川景子
1位は、2003年から約2年半、専属モデルを務めた、俳優の北川景子さんでした。
ドラマ『モップガール』（テレビ朝日系）や『家売るオンナ』（日本テレビ系）などのヒット作で主演を務め、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演していました。2026年5月公開予定の映画『未来』への出演も決定しており、幅広い世代から絶大な支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)