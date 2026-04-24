「すごい…尊敬でしかない」田中れいな、手作り離乳食に絶賛の声「全部美味しそう」「レシピ本出して」
元モーニング娘。の田中れいなさんは4月23日、自身のInstagramを更新。子どものために作った手作り離乳食をまとめて公開しました。
【写真】田中れいなの手作り離乳食
コメントでは「全部美味しそう レシピ本出して欲しい」「すごい…尊敬でしかない」「たくさんのごはんを作れるれーな凄くて素敵すぎる！どのお料理もめっちゃ美味しそう！」「お肉にお魚、お野菜も、忙しいのに手間暇かけてこんなにたくさん…本当に偉すぎる！！」「すごお、、、、子供ちゃん幸せものだ、、」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】田中れいなの手作り離乳食
「子供ちゃん幸せものだ、、」田中さんは「ごはんのまとめ やっぱりいつも同じようなの作ってしまう」とつづり、12枚の写真を投稿。「ハンバーグ」「しゅうまい」「ポテトサラダ」など、品目を一つひとつ紹介しています。また「自分が嫌いやけん魚料理のときの味見がすごく嫌です…が、こどもには食べてほしいので頑張っております 歳とるごとに魚が苦手になっとう…」とも明かしました。
「ごはん記録」3月15日にも「ごはん記録 ※大人用も入ってます」とつづり、手料理を公開していた田中さん。「最近、お弁当作るのもハマってます」とのことで、おいしそうな弁当も見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)