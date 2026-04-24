ちいかわレストラン池袋、「討伐フェア」デザインのネームステッカー6種追加を発表！ かわいい絵柄◎
ちいかわレストラン池袋PARCO店の公式X（旧Twitter）は4月21日に投稿を更新。ネームステッカーに「討伐フェア」デザイン6種の追加を発表しました。
【写真】討伐フェアデザインのネームステッカー
筐体はちいかわレストラン池袋併設グッズショップに設置されており、22日より販売を開始しました。なお、討伐フェアデザインはちいかわレストラン沖縄PARCO CITY店での販売はないとのこと。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】討伐フェアデザインのネームステッカー
「討伐フェア」デザイン6種が新規追加同アカウントは「4月22日よりネームステッカーに『討伐フェア』デザイン6種追加決定」とつづり、新デザインの画像を投稿しています。同レストランにて好きな文字で作れるネームステッカーに、特別な討伐フェアデザインが加わったようです。かわいらしいデザインです。
カフェは事前予約制“ファミレス”をコンセプトにした『ちいかわ』のコラボレーションカフェ常設店「ちいかわレストラン」。カフェは事前予約制で、併設のグッズショップではオリジナルグッズを販売しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)