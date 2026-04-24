俳優の中尾明慶さんと、タレントでモデルのみちょぱこと池田美優さんが、OOFOS® ポップアップ『OO STORE』のオープニングイベントに登場しました。

【写真を見る】【みちょぱ】GWは出産に向けて「買い物をしたい」今年の夏のファッションはデニムを封印「ワンピース系を取り入れたい」





リカバリーシューズブランド「OOFOS（ウーフォス）」がデザイン性とファッション性を追求した新ブランド「Plus Line」を4月25日(土)から発売。発売を記念してブランド初となる単独POPUPイベントが原宿キャットストリートにて開催されます。









中尾さんは普段から「OOFOS」のサンダルのヘビーユーザーだと言い牴箸涼罎任睛いているので今回呼ばれて嬉しい瓩繁面の笑み。さらに「OOFOS」の魅力について狢の負担が感じにくくて楽で、履くのをやめられない瓩版弁すると犇畚蠅慮園を息子と散歩するので、GWはどこも混んでいるのでOOFOSを履いて散歩したい瓩噺譴蠅泙靴拭









第一子妊娠中の池田さんは、ゆったりとしたホワイトコーデでイベントに登場。「OOFOS」について犲分の足の形に合っていてシンデレラみたい。歩きやすさは断トツ1位瓩搬生殀宗また、GWに出かけたい場所について尋ねられると犧は歩くのでさえも疲れるのでこの靴があるとありがたい。まだ買えていないものも沢山あるので、まもなくの個人的なイベントに向けて買い物をしたい瓩判仍困妨けての準備をしたいと明かしました。









また、2人に「ストレスの発散方法」について質問が出ると、中尾さんは狎犬ていてストレスがあまりない。（自分）なさそうじゃないですか？瓩畔麁賛悗北笋いけ笑わせました。



一方の池田さんも犹笋發△泙蠅覆き瓩汎碓佞垢襪鉢犹笋録欧橡困譴襯織ぅ廖次の日には忘れているので睡眠が大事瓩噺譴蠅泙靴拭

さらに、この夏に挑戦したいファッションについて中尾さんは犧廼瓮妊縫爛屐璽爐来ているので夏も頑張ってデニムを履いてサンダルを履いて過ごしたいと思っています瓩箸砲辰海蝓



ベストジーニスト賞で殿堂入りを果たすほどのデニム好きで知られる池田さんは猊畸覆魯妊縫爐箸カジュアル系が多いけど、今はサイズが入らないのでワンピース系を取り入れたい。今年の夏はデニムは履けないのでダボっとした服を仕入れたい瓩噺譴蠅泙靴拭









【担当：芸能情報ステーション】