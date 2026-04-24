シャープは、サロン向け美容機器において豊富な実績を有するNBSとの共同開発によって、ハイパワー照射でも刺激を抑える冷却機能を搭載した家庭用光美容器＜FE−EP600＞を発売する。

近年、ムダ毛ケアは世代や性別を問わず、日常的な身だしなみの一つとして広がっている。自宅で手軽にセルフケアできる家庭用光美容器の普及とともに、確かな効果と安心して使える品質へのニーズは高まっている。

同機は、業務用美容機器の技術を応用した冷却機能「JeweL冷却」を搭載した。照射面には光透過率が高く、冷たさをすばやく伝えるサファイアクリスタルを採用。光を効率よく肌に届けながら、照射面を約10℃まで冷却することでハイパワー照射でも刺激を抑えたケアが可能になっている。脚の毛にも、約2週間の使用による効果実感を確認している。また、最速で毎秒2.5回（Natural Hairモード・レベル1、オート照射モード使用時）のスピーディーな連続照射に対応し、短時間で効率よく手入れができる。さらに「Strong Hairモード」「Natural Hairモード」の2つのモードと、各モード8段階の出力設定によって、肌の状態や部位に合わせて細かく調整できる。これらの機能によって、自宅で手軽にできる、プロ仕様の高品質なムダ毛ケアを提供する。

シャープは、美容家電のラインアップに本機を加え、ヘアドライヤーなどのヘアケア商品とともに、自宅で毎日の習慣として続けられるビューティーケアを幅広くサポートしていく考え。

主な特長は、照射面を約10℃まで冷却する「JeweL冷却」によって、ハイパワーながら刺激を抑えたケアが可能。最速毎秒2.5回のスピーディーな連続照射で、短時間の手入れを実現した。「Strong Hairモード」「Natural Hairモード」の2つのモードと、8段階の出力調整ができる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月23日（木）

シャープ＝https://jp.sharp