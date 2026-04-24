X JAPANのYOSHIKIさんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。現地時間4月27日に米・ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われるドジャース対マーリンズの試合で、アメリカ国歌を演奏することを発表しました。

【写真を見る】【 YOSHIKI 】「来週月曜日にドジャー・スタジアムでお会いしましょう！」4月27日（日本時間28日）米・ドジャースタジアムでアメリカ国歌を演奏することを報告





YOSHIKIさんは英語で「See you at Dodger Stadium next Monday!（来週月曜日にドジャー・スタジアムでお会いしましょう！）」と投稿。









続けて「4月27日（日本時間28日）、ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催される『ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト』で米国歌を演奏する。」と報告しました。









『ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト』とは日本の文化や日系コミュニティの貢献を祝う特別イベントです。









YOSHIKIさんは、2024年4月にもドジャー・スタジアムでアメリカ国歌を演奏。さらに、2025年3月に東京ドームで行われたMLB日本開幕戦でも、日米両国の国歌を演奏し大きな反響を呼びました。









この投稿を見たファンからは「楽しみですね」「喜びと誇らしさで胸がいっぱいです」「応援しています!!」「日本からも観れますように…」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】