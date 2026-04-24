違法なオンラインカジノ利用の防止策を検討する総務省の有識者会議が２４日開かれ、事務局が提示した報告書案を大筋で了承した。

報告書案はカジノサイトへの接続を強制的に遮断する「ブロッキング」が若年層などの利用防止に「有効」だとし、実施に向けて求められる要件が一定程度満たされているとの方向性を示した。

一方で、ブロッキング以外の対策が効果を上げているかを十分に検証する必要があるとして、実施すべきかどうかを巡る見解までは示さなかった。政府は今後、現行の対策の効果を検証し、結果を踏まえてブロッキングの実施の是非を判断する見通しだ。会議は今夏の報告書とりまとめを目指す。

会議では、有識者から報告書案を妥当だとする発言が相次いだ。「ブロッキングも必要に応じて対応していくことが重要だ」、「他の方策もきちんと進めながら（ブロッキングの）検討を進めるべきだ」といった意見が出た。

会議は〈１〉必要性や有効性〈２〉導入で得られる社会的利益の大きさ〈３〉立法が必要かどうか〈４〉具体的な制度の内容――の四つの要件をすべて満たした場合にブロッキングを実施する方向で検討を進め、各要件を満たすかどうか検証作業を進めてきた。

報告書案は、ブロッキングの「有効性」について「対策としての有効性は否定できない」と明記する一方、「必要性」についてはブロッキング以外の対策の効果を十分に検証したうえで判断すべきだとした。

ブロッキングはサイトの閲覧自体をできなくするため、利用防止策として強力な手段とされる。ただ、実施する際は通信会社が全利用者の通信先を確認する必要がある。憲法などが保障する「通信の秘密」に抵触することから、有識者会議は実施の是非について慎重に議論を進めてきた。