親が所有する山林を相続予定ですが管理できそうにありません。売却以外に活用できる方法はありますか？

山林を相続した場合にまず考えるべきポイント

山林を相続する際には、最初に「本当に所有し続けるのか」を検討することが重要です。山林は固定資産税が比較的安いケースが多いものの、維持管理の手間やコストがかかる点には注意が必要です。たとえば、草木の管理を怠ると近隣とのトラブルにつながることがありますし、倒木や土砂崩れなどのリスクもあります。

また、相続した山林の場所や面積、接道状況によっては、活用できる選択肢が大きく変わります。道路に接していない山林は利用が難しく、価値も下がりやすい傾向があります。そのため、まずは現地の状況を確認し、市町村や専門家に相談しながら現実的な選択肢を把握することが大切です。



売却以外で考えられる山林の活用方法

山林は使い道が限られているように見えますが、工夫次第でいくつかの活用方法があります。代表的なものとしては、森林経営やレジャー利用があります。

森林経営とは、木材の生産や間伐などを行い、長期的に収益を目指す方法です。ただし、収益化までに時間がかかるため、短期的な利益を期待するのは難しい点に注意が必要です。林業の知識が必要になるため、森林組合に相談するのが現実的でしょう。

一方で、キャンプ場やレジャー用地としての活用も考えられます。近年はアウトドア人気が高まっており、個人が所有する山林をキャンプ場として貸し出す事例も増えています。ただし、設備投資や安全対策が必要になるため、初期費用と運営の手間を見込んでおく必要があります。

さらに、太陽光発電用地として貸し出す方法もあります。立地条件が良ければ、事業者に土地を貸し出すことで安定した収入を得られる可能性があります。ただし、周辺環境への影響や契約内容を十分に確認することが重要です。



管理が難しい場合に検討したい選択肢

どうしても自分で管理できない場合は、無理に活用しようとせず、負担を減らす方法を検討することも大切です。たとえば、自治体によっては森林の管理を支援する制度が用意されていることがあります。こうした制度を利用すれば、一定の管理を任せられる場合があります。

また、近年は「相続土地国庫帰属制度」という仕組みもあります。これは一定の条件を満たす土地を国に引き取ってもらえる制度です。ただし、どの土地でも利用できるわけではなく、境界が明確であることや、建物がないことなどの条件があります。利用する場合は事前に要件を確認し、必要書類を準備する必要があります。

さらに、親族や第三者への譲渡や貸し出しも選択肢の一つです。地域の人に利用してもらうことで、管理の負担を軽減できる可能性があります。



山林の相続は早めの準備と方針決定が重要

山林の相続は、放置すると負担だけが残るケースもあります。しかし、早い段階で情報を集め、方向性を決めておけば、リスクを抑えながら有効に活用することも可能です。売却だけにこだわらず、活用や管理委託、制度の利用など複数の選択肢を比較することが大切です。

まずは現状を正確に把握し、自治体や専門家に相談するところから始めてみましょう。適切な判断をすることで、山林を「負担」ではなく「資産」として活かす道が見えてくるはずです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー