母の日限定ケーキの予約開始、華やかな花束をイメージしたプチデコレーションケーキなど【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、4月24日から全国の生ケーキ取扱店で母の日限定ケーキの「店頭予約」を開始する。店頭での販売は、5月8日〜10日までの3日間。

なお、「母の日ベリーセレクション(8個入)」のみ、「店舗で受け取りネット予約」も受け付けている。

※北海道･九州地方及び、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

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◆母の日ベリーセレクション(8個入)

価格:2,700円(税込2,916円)

母の日をイメージし、やさしい色合いで仕上げたプチケーキアソート。

苺ホイップクリームにママのチョコを飾った「ママベリータルト」、苺やブルーベリーを宝石に見立てて飾ったケーキなど、ベリーづくしの8種を詰め合わせた。

バラやカーネーション、ベリーをデザインした専用BOXの天面には、お母さんへのメッセージが書けるスペースを用意した。

【詰め合わせ内容】

苺ショート:スポンジで苺のジャム&苺ホイップクリームをサンドしたケーキ

ママベリータルト:苺ホイップクリームとラズベリーグラサージュのタルト

ベリーロール:苺ホイップクリームのロールケーキ

ストロベリーシュー:苺ホイップクリームのシュークリーム

ブルーベリータルト:ブルーベリーホイップクリームとチーズカスタードのタルト

ベリーフラワー:ラズベリーホイップクリームとヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

ストロベリーピスタチオ:苺ホイップクリームとピスタチオスポンジのケーキ

苺とチョコのタルト:苺を飾ったチョコホイップクリームのタルト

◆母の日フラワープリンセス

価格:720円(税込777円)

華やかに咲く一輪の花をイメージした、母の日限定プチデコレーションケーキ。爽やかな味わいのチーズ風味クリームと、苺ジャムをブルーベリー風味スポンジで挟み、上面には苺クリームのフリルを4段に重ねた。フィルムには母の日を象徴する花、カーネーションをデザインしている。

◆母の日コージープリンセス

価格:720円(税込777円)

花束をイメージして華やかに仕上げた、母の日限定プチデコレーションケーキ。黄桃シロップ漬けと生クリーム入りホイップクリームをスポンジで挟み、上面は苺クリームとブルーベリー風味クリームの2色の絞りに、苺とブルーベリーを飾った。フィルムには母の日のプレゼントに人気の花、バラをデザインしている。

◆苺のショートケーキ

価格:550円(税込594円)

母の日限定でバラの花ピックを付けた苺のショートケーキ。銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使って、きめ細かくふわふわに焼き上げたスポンジで、フレッシュな苺とミルク感とコクがある風味豊かな北海道産生クリーム入りホイップクリームを挟んだ。

◆ガーナ 濃厚生チョコケーキ

価格:590円(税込637円)

ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキのコラボレーション。

ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」をそれぞれ使用した2層のムースと、「ガーナブラック」を使用した生チョコを重ねた。

母の日限定でピックのロゴを「Ghana」から「haha」に変えて販売する。

◆母の日チーズスフレ

価格:590円(税込637円)

メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないようにゆっくり蒸し焼きにしたチーズスフレ。母の日限定でカーネーションのイラストをデザインしたフィルムでラッピングした。