【漢字クイズ】「煉瓦」はなんて読む？四角いものの名前です

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「煉瓦」はなんて読む？ 「煉」という字には馴染みがない方も多いはず。 「瓦」は「かわら」と読む漢字で、屋根瓦（やねがわら）などに使われていますね。 いったい、「煉瓦」はなんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「れんが」でした！ 煉瓦は、直方体をした建築用の材料。粘土に砂や石灰などを混ぜて練り、成形して乾燥したのちに窯で焼き上げて作ります。 漢字の「煉」の意味は、大きくわけると2つ。 片方は鉱物を熱して不純物を取り除き、良質にするという意味。 もう片方は混ぜあわせてこねる、練り固めるという意味です。 そして、もう1つの漢字である「瓦」の持つ意味は、「粘土を素焼きにしたもの」。 この2文字は、煉瓦の作り方そのものを示した組みあわせといえるでしょう。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部