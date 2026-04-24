２０２０年４月２３日に新型コロナウイルス肺炎のため亡くなった女優の岡江久美子さん（享年６３）の長女で女優の大和田美帆が、命日に同じ場所で母と同じポーズをとるショットを公開した。

大和田は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「せっかくタイにいるので 命日の今日はタイのお寺で祈りを捧げました。母を想い、また支えてくださっている皆様に感謝」と記し、長女が学校に通っているタイの寺で祈りささげる動画を投稿。

「母から教わったこと『楽しむこと！どんなことも』なので今日は悲しまずに 母が見たら喜びそうなだーと想いながら 同じ場所で楽しく記念撮影」と、１９７９年の岡江さんと同じ場所で、同じポーズをとる写真もアップ。

「人生一度きり。どんなことも面白がってワクワク生きていこう」とつづった。

この投稿には、「お母様はいつも美帆ちゃんの心に寄り添って、一緒に笑って泣いてくれていると思います」「タイで御命日迎えられたんですね。きっと岡江さんも『あら、中々良いポーズじゃない』って笑っていらっしゃる気がします」「みほさんのなかにしっかり岡江さんの明るさ前向きさは受け継がれていますね」などのコメントが寄せられた。

大和田は俳優・大和田獏と岡江久美子さん夫妻の長女。１４年に一般男性と結婚し、１５年９月に長女を出産。１８年末に離婚を発表した。昨年１１月に、１０歳長女がタイの学校に通っていることを明かした。