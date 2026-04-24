タレントの菊地亜美が２４日、東京・世田谷区の二子玉川ライズで開催中の「ＨＡＲＩＢＯきらきらフルーツフェス」（２６日まで）オープニングイベントに登場した。

菊地は人気商品「ハッピーグレープ」を意識した紫色の衣装で登場。「元々大好きで、子供もすごい食べる。家に常にＨＡＲＩＢＯがあるんですよ」とイベント参加を喜んだ。その後、イベント開幕のテープカットならぬフルーツカットに挑戦。「初めてで大丈夫かなと思ったけど、めちゃめちゃかわいくて楽しかった」とほほえんだ。

菊地は、今後食べてみたい味として「レモンジンジャー」を提案。「子供が寝た後に親が食べる用に、大人なハリボーが食べたい」と明かすと、商品関係者からは「もう他の国にあるんですよ！ 一回会社に戻って、将来的には日本でも展開できないか議論してようと思います」と示唆していた。

同イベントは、世界２００か国以上で展開しているグミ製品メーカー・ＨＡＲＩＢＯが開催するポップアップイベント。会場にはパッケージを表現したテントが設置。豪華景品が当たる巨大カプセルマシンやルーレットなども設けられている。