今度はエンジンがかからない

こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第13回は、これまでに発生したトラブルおよびその対応記について『その3』をお送りします。現時点における最終章です。

【画像】合計修理費は購入金額超え？ B11型日産サニーカリフォルニア、トラブルとその顛末記 全6枚

さてさて『その1』、『その2』と続けてのトラブル報告を行ったとおり、かなりの範囲で手が入ったB11型サニーカリフォルニア。本人としては『細かく見れば気になるところはあるが、パワステも直した、ブレーキも直した、排気漏れも直した、オルタネーターも交換したので、あとは壊れたら大変なのはエアコンくらい？』と考えていました。



順番は前後しますが、今回の難修理がすべて完了して迎えに行った時の姿です。 遠藤イヅル

実際に調子は抜群によく、公私で活躍を見せてくれたサニーなのですが、父親が乗っていた2024年12月のある日、『エンジンがかからなくなった』という連絡が入りました。キーを回してもセルが回らないというのです。

実は以前から、たまに同じ症状が出る時がありました。その際は、ポジションがゆるゆるのATシフトノブをPレンジの奥に押し込めばかかるので、インヒビタスイッチが原因かなあと睨んでいたのです。そこで父親に『シフトノブをガチャガチャしてみて』と返事をしましたが、結局、エンジンの始動はできませんでした。

ヒュースボックスが溶けている!?

そうなりますと、やはり頼みの綱は主治医の『オートサービス&パフォーマンス・エンドウ』です。レッカーを手配して運び込み、原因究明と修理をお願いしました。

結果はズバリ、スターターモーターがダメでした。うーむ、電装系は順番に寿命が来ている感じですね。パーツは見つかったので交換を行ってもらい、再びサニーは元気を取り戻しました。



エンジン始動不可で『ドナドナ』されるの図。レッカーのスタッフが旧車好きで、話が弾んだのは救いでした。 遠藤イヅル

そして2025年5月、車検が切れる前に再び主治医のもとを訪ねました。車検整備とともに、いつ替えたかわからないタイミングベルトの交換も依頼。でも、大きな問題もなくすぐに帰ってくるだろう、と思っていました。

ところが前回のラストに『要修理箇所の本丸はなんとまだ他にあった』と記したとおり、フタをあけてみたら大変なことになっていたのです。

『リアワイパーが動作しないため点検したところ、リアワイパー＆オーディオのヒューズから取り出したヒューズ電源が溶損。ヒューズボックス側の端子が折れてヒューズもグラグラ』、『ヒュースボックスも溶けている』とのこと。なんとまあ大変な事態です。そういえばたまにリアワイパーが動かず、ETCも突如使えなくなったりしていました。

数ヵ月かけて原因を特定。その結果は……

主治医は多忙を極めるゆえ、ウチのサニーだけを診るわけにはいきません。しかしその中で、少しずつ原因究明にあたってくれました。

『エンジンルームのバッテリープラス端子も溶損』



トラブルの原因がわからず、内装を全剥ぎし、配線を辿って究明することに。手元に写る追加の分岐は雨などの腐食により、接続部が粉のような状態になっていました。 オートサービス&パフォーマンス・エンドウ

『エアコンのコンデンサーファンを一機追加した際の配線と、エアコンの作動回路がおかしい』

『アースも全体的に怪しい』

と、都度連絡が入ります。時には『配線がひどい』という写真も。しかし根本的な原因はわからないままでした。

そこで内装を全て剥ぎ、丁寧に配線を辿る地獄のような調査に突入。数ヵ月に及ぶ悪戦苦闘の末、以前に行った配線加工で起きた悪い事象や、配線の腐食をその場しのぎで直し続けたため結果の現在に至ったのでは、という結論に達しました。

しかも、エアコンに関しては新車時の装着自体にミスがあったようです。当時は物品税の関係で、エアコンはディーラーで装着していました。

合計修理費でそれなりの中古車が買える

その後、ヒューズボックスの修理、膨大な量の配線修理、整理、作成、引き直しなどを実施。こうして『本丸』は落城しました。主治医曰く、たいへんな難作業だったそう。嗚呼、なんとお礼を言ったら良いのでしょう。

これに通常の車検整備、タイミングベルト、前輪ブレーキパッド、後輪ブレーキホースの交換などを行い、サニーさんはまたまた調子ヨシ！ となりました。



作業中の様子。内装を全て剥ぎ丁寧に配線を辿る、まさに地獄のような調査です……。 オートサービス&パフォーマンス・エンドウ

気になる費用は……原因究明費を含め、これまたそれなりの中古車が1台買えるほどかかっています。合計修理費は、購入金額を大幅に超えました（涙）。旧車、ヤングタイマー道、やはり甘くはありません。

しかし、不人気車なのにそこまでする……？ いえ、愛があるから乗り切れるのです！

次回は、再び車内の快適性向上について取り上げる予定です。

（当連載は不定期掲載ですが、主に金曜日お昼頃に公開予定となります）