中尾明慶＆みちょぱ、心のケア方法聞かれ「ストレスない（笑）」 明るい2人の共通点
俳優の中尾明慶、モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が24日、都内で行われたOOFOSポップアップ『OO STORE』オープニングイベントに登場した。ストレスをあまり感じないという2人の共通点が明らかになった。
【全身ショット】ふっくらお腹…ホワイトのふんわり衣装で登場したみちょぱ
リカバリーフットウェアである同商品にちなんで、ストレスの発散方法や心のケアについて聞かれると、中尾は「どうして？」と驚いた表情。「僕はそもそも生きててストレスないんですよ。なさそうじゃないですか？（笑）」と池田に聞くと「まあ…なさそうっちゃなさそうだけど、それもいいのかな（笑）」と苦笑い。
逆に「心のケアどうしているんですか？」と聞かれると「私も（ストレス）ないんです（笑）」と池田。中尾は改めて「心のケア語ったことないなぁ（笑）」と悩みつつ、「おいしいご飯を食べて寝ればどうにかなるかなぁ」と話すと、池田も同意していた。
リカバリーフットウェアブランド「OOFOS（ウーフォス）」より、25日に国内初展開となる新モデル「Plus Line」3型が発売されることを記念し、ポップアップイベントを25・26日の2日間、東京・クレインズ6142にて開催する。
【全身ショット】ふっくらお腹…ホワイトのふんわり衣装で登場したみちょぱ
リカバリーフットウェアである同商品にちなんで、ストレスの発散方法や心のケアについて聞かれると、中尾は「どうして？」と驚いた表情。「僕はそもそも生きててストレスないんですよ。なさそうじゃないですか？（笑）」と池田に聞くと「まあ…なさそうっちゃなさそうだけど、それもいいのかな（笑）」と苦笑い。
リカバリーフットウェアブランド「OOFOS（ウーフォス）」より、25日に国内初展開となる新モデル「Plus Line」3型が発売されることを記念し、ポップアップイベントを25・26日の2日間、東京・クレインズ6142にて開催する。