お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が23日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。人生で1度は経験したいことを明かした。

年齢の話題になり、相方・博多華丸が「ナインティナイン」岡村隆史、お笑いコンビ「FUJIWARA」、俳優の八嶋智人、タレントのLiLiCoなど“同級生”の名前を挙げ、「なんか不思議な感じ」と打ち明けると、華丸は「でも人生100年って言ってるから、折り返しばい」と指摘した。

そして「マラソン走ったことないやろ、大吉さん。折り返しからが長い」と例えると、大吉は「毎年、実は大阪マラソンで」と切り出し、同期の「矢野・兵動」兵動大樹が挑戦し、リタイアする姿を「忸怩（じくじ）たる思いで、私見てるの」と告白。「だから一緒に走ってみようかな」と口にした。

さらに「走ったことはないけど、人生で1度はやっときゃ良かったみたいなのがある」と続け、「今言ったとて（番組の）予算がないから堂々と言うけど、俺、スカイダイビングをやってみたい、芸人として」と明かした。

その意外なリクエストに色めき立った華丸は「テレビで？言いましたね」と念押し。大吉が「じゃあBS朝日さん、私を飛ばしてみてください」と応じると、華丸は「（番組は）今年で終わります、半年で終わり。その代わり大吉さんを飛ばします」と宣言した。

「それは価値あるわ。（大吉の姿を想像しながら）“飛びんしゃったねー！”」とはやし立てる華丸に、大吉は「いやいや、引き換えにはならない」とツッコミ。「そん時はあなたも一緒に飛びます」と誘っていた。