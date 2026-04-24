タレント菊地亜美（35）が24日、都内で、「HARIBOきらきらフルーツフェス」オープニングイベントに出席した。

この日は同ブランドの人気商品「ハリボーハッピーグレープ」を意識したパープルのワンピースで登場。1歳と5歳の女の子を育てる菊地はイベント参加に「ハリボーは子どもも大好きで常に家にありますし、アフタースクールに持っていったり、お誕生日会の差し入れで買ったりするので、このお話を聞いた時に、『めちゃめちゃハリボー好きです』と伝えました」と笑顔を見せた。

同イベントは巨大カプセルマシンや巨大ゴールドベアぷにぷにテントなどを楽しめる期間限定の体験型イベント。「家族で遊ぶ場所に行くとも私が1番楽しんじゃう」と明かし、この日はぷにぷにテントを体験。「楽しすぎます。絶対週末に家族と来ますね」とコメントした。

菊地は「小腹が減った時用に大人のハリボーで『ジンジャーレモン』欲しいです」と同ブランドの社長にリクエスト。さらに「子どもにお菓子を食べさせたくない親御さんもいると思うんですけど、1個でちゃんとかんでくれるから食べすぎずに味わってくれるのがうれしい」と母親目線でも高評価のポイントを語った。

菊地は18年2月に5歳年上の会社役員の男性と結婚し、20年3月に第1子妊娠を発表。同年8月に第1子長女、3月13日に第2子次女の出産を発表した。