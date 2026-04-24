東海地方はきょうは雲が多く、過ごしやすい気温になる所が多いでしょう。

【写真を見る】きょうは三重を中心に所々で雨 あすは晴れ間広がりお出かけ日和に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/24 昼）

正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない空模様となっています。この時間の気温は19.4℃で風は強くありません。

きょうは午後も雲が多くなるものの、日差しの届く所もあるでしょう。湿った空気が流れ込みやすい三重県を中心に、所々で雨が降る予想です。



予想最高気温は岐阜で24℃と、汗ばむ陽気になるでしょう。その他の地域は20℃前後の予想で、日中は過ごしやすい気温になりそうです。

あすは晴れ間広がりお出かけ日和に

【週間予報】

あす土曜日は晴れ間が広がり、お出かけ日和になる所が多いでしょう。あさって日曜日は、三重県から次第に雨雲が広がる予想です。



月曜日にかけては、広い範囲で雨が降るでしょう。その後、火曜日には晴れ間が戻り、名古屋や岐阜では夏日になる見込みです。



天気や気温の移り変わりで、体調を崩さないようお気をつけください。