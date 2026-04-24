＜速報＞青木瀬令奈が連日の快挙へ 前半1アンダーで折り返し
＜前澤杯 2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日に女子選手としてツアー史上初のアンダーパーをマークした青木瀬令奈が、前半を1バーディ・ボギーなしで回り、トータル2アンダー・64位タイでハーフターンしている。
【写真】開閉がいかつすぎる！ 前澤氏のスーパーカー
前日にマークした1アンダーは、女子選手としてのツアー最少スコア。この日2アンダー「70」以下で回れば、連日の快挙達成と同時に自身の記録を塗り替えることになる。トータル12アンダー・単独首位に長野泰雅。1打差2位に古川龍之介、2打差3位には藤本佳則が続いている。青木と同じく女子選手の清本美波と横山翔亜は、それぞれトータル3オーバー・94位タイ、トータル4オーバー・96位タイにつけている。昨年覇者の小西たかのりはトータル4アンダー・43位タイ。約1年ぶりツアー参戦の片山晋呉はトータル2アンダー・64位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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