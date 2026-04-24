連覇へ試練の“泥” 西郷真央は1オーバー発進「ショットのミスというより…」
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、4バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「73」で初日を終えた。1オーバー・59位。連覇に向けて、やや出遅れる形となった。
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2024年覇者のネリー・コルダ、23年覇者のリリア・ヴ（ともに米国）との“歴代女王”による最注目グループ。10番こそバーディ発進としたが、前半で4オーバーまでスコアを落とした。連日の雨によりフェアウェイが軟らかくなっており、ボールに泥がつく場面が続出した。それでも、ボールを拾い上げて汚れを拭き取れる『プリファード・ライ』は採用されず。“あるがまま”でのプレーを求められることになった。「（プリファード・ライが）出なかったのはちょっとおかしいな、と…。ショットのミスというより、泥でどれくらい影響されるかの読みが合っていなかった」。泥で10ヤード近く影響を受けたホールもあるという。それでも後半、気持ちを切り替えて立て直した。1番パー5から3連続バーディを奪取。2番は6メートルを流し込んだ。「いいストロークで入ってくれたので、そこをきっかけに流れは良くなった。この後半のようなプレーがあしたもできたら」。同組のネリーが7アンダーで単独首位発進。その背中にしっかりついていく。メジャー初制覇を目指す畑岡奈紗も泥に泣いた一人。イーブンパーで迎えた後半8番、フェアウェイから3番ウッドでの2打目が、右に飛んでいった。泥がボールの打ち出し方向のちょうど真ん中についており、どっちにいくか読めない状況だった。結局、5オン2パットでダブルボギーを喫し、3オーバー・80位発進。「泥は5回くらいつきました。あまり公平じゃないと思う」と嘆いた。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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