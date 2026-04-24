大和田獏、亡き妻・岡江久美子さん6回目の命日 家族との“思い出ショット”添え思いつづる「失ったものは大きいですが」
俳優の大和田獏（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。2020年に亡くなった妻・岡江久美子さんの6回目の命日を迎えた思いをつづった。
【写真】「前向きな人でした」大和田獏が公開した、亡き妻・岡江久美子さとの思い出ショット
大和田は「今日、4月23日は6回目の命日です。仏教では７回忌になるんですね」と書き出し、「あれから6年.家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました」とこれまでの日々を回顧。「失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です」と周囲への感謝を記した。
さらに岡江さんについて「久美子は兎に角明るくて前向きな人でした」と振り返り、「そんな彼女の様な生き方を目指したいと思います」と、変わらぬ思いを明かしている。
投稿では、笑顔で手を振る岡江さんの写真をはじめ、獅子舞とともに写る和やかなショットや、夫婦で食事を楽しむ様子、家族との思い出の1枚など、温かみあふれる写真を複数公開。どの写真からも、明るく親しみやすい人柄が伝わってくる内容となっていた。
この投稿に、ファンからは「岡江久美子さんの笑顔永遠に忘れません」「とても大好きな方でした、今も大好きで女性として憧れています」「はなまるマーケットでのチャーミングで明るい姿にいつも元気をもらっていました」「今も大好き」「素敵な奥様ですね」など、追悼と感謝の声が数多く寄せられている。
【写真】「前向きな人でした」大和田獏が公開した、亡き妻・岡江久美子さとの思い出ショット
大和田は「今日、4月23日は6回目の命日です。仏教では７回忌になるんですね」と書き出し、「あれから6年.家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました」とこれまでの日々を回顧。「失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です」と周囲への感謝を記した。
投稿では、笑顔で手を振る岡江さんの写真をはじめ、獅子舞とともに写る和やかなショットや、夫婦で食事を楽しむ様子、家族との思い出の1枚など、温かみあふれる写真を複数公開。どの写真からも、明るく親しみやすい人柄が伝わってくる内容となっていた。
この投稿に、ファンからは「岡江久美子さんの笑顔永遠に忘れません」「とても大好きな方でした、今も大好きで女性として憧れています」「はなまるマーケットでのチャーミングで明るい姿にいつも元気をもらっていました」「今も大好き」「素敵な奥様ですね」など、追悼と感謝の声が数多く寄せられている。