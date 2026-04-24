『キユーピー3分クッキング』に新講師 市瀬悦子氏「身が引き締まる思い」 27日放送回から登場【コメントあり】
CBCテレビは24日、同局製作の料理番組『キユーピー3分クッキング』（月〜金 前11：20〜、毎週土曜 11：30〜）について27日の放送から新たな講師・市瀬悦子氏が登場すると発表した。
【画像】アシスタントの夏目みな美CBCアナと市瀬悦子氏
家庭料理を中心に、「工夫」があって「ごはんが進む」レシピに定評がある市瀬氏。これまで出版したレシピ本は65冊、雑誌やテレビ出演など幅広く活動している。初回収録ではアシスタントの夏目みな美CBCアナウンサーと息もぴったり。市瀬先生の説明は丁寧で、作り方や調理のポイントがとても分かりやすい内容となっている。
■市瀬悦子コメント
歴史ある番組の講師を務めさせていただけること、本当にうれしく、身が引き締まる思いです。これまでたくさんの書籍、雑誌、WEBなどのお仕事で培ってきた「作りやすくておいしい家庭料理」のレシピをお伝えし、おうちでのごはん作りのお役に立てるように頑張ります。
初回の収録では緊張していましたが、夏目さん、他スタッフのみなさまにアドバイスいただき、支えていただきながら無事終えることができて、ほっとしています。とてもあたたかい現場なので、これからとっても楽しみです。
【画像】アシスタントの夏目みな美CBCアナと市瀬悦子氏
家庭料理を中心に、「工夫」があって「ごはんが進む」レシピに定評がある市瀬氏。これまで出版したレシピ本は65冊、雑誌やテレビ出演など幅広く活動している。初回収録ではアシスタントの夏目みな美CBCアナウンサーと息もぴったり。市瀬先生の説明は丁寧で、作り方や調理のポイントがとても分かりやすい内容となっている。
歴史ある番組の講師を務めさせていただけること、本当にうれしく、身が引き締まる思いです。これまでたくさんの書籍、雑誌、WEBなどのお仕事で培ってきた「作りやすくておいしい家庭料理」のレシピをお伝えし、おうちでのごはん作りのお役に立てるように頑張ります。
初回の収録では緊張していましたが、夏目さん、他スタッフのみなさまにアドバイスいただき、支えていただきながら無事終えることができて、ほっとしています。とてもあたたかい現場なので、これからとっても楽しみです。