お笑い芸人・もう中学生（43）が24日、東京・渋谷ヒカリエで体験型恐竜ライブエンターテインメント「DINO SAFARI 2026」のトークショーに出席した。先月25日放送の日本テレビの特番「有吉の壁」の生放送でタレントの恵理（32）との結婚を発表してから初の公の場。司会から結婚を祝福され、会場から拍手が起こると「ひとえに皆さまのおかげだと思っております。姿勢や芸風を変えず、お笑いをたしなまさせていただきます。ありがとうございます」と、土下座しながら感謝を伝えた。

結婚生活について聞かれると「今朝も卵の中に挽き割り納豆を入れたオムレツを作ってくださった。朝から“糸引く”うれしさというか…」とニッコリ。プロポーズは昔、自身がネタの練習をしていた河川敷で行ったという。そこで徐々に家庭が出来上がって行く家庭を描いた段ボールネタを披露。「最後に“ご結婚してくださ”と書い紙をたペロリンって」とロマンチックなエピソードを明かした。

ただ、河川敷でプロポーズしたため「ランナーがめちゃめちゃいて」と半ば“公開プロポーズ”のようになってしまったと明かし苦笑い。「ランナーに見送られながら、最後は拍手もいただいて」と頭をかいたが「その後もSNSで“あいつ川でプロポーズしてたぞ”みたいなつぶやきもなく。皆さんマル秘にしてくれた」とランナーたちの気遣いに感謝した。