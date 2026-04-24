「美しく枯れて、なお美しい」稲垣莉生が初写真集で魅せる、究極の素肌美とボディライン！先行予約が4月27日開始

稲垣莉生 初の写真集「SHEER」が発売決定。絶対的な女性の美しさを大胆披露

アパレルプロデューサー兼人気インフルエンサーとして初の写真集

アパレルブランド「RIELLE RICHE」のプロデューサーであり、YouTuberやモデルとしても絶大な支持を得る稲垣莉生。彼女の初となる写真集が、6月12日に発売される。

稲垣莉生 ©︎kif 撮影/東京祐

本作のテーマは「美しく枯れて、なお美しい写真集」。流行に左右されない普遍的な世界観の中で、時代を象徴する彼女の美しさを鮮烈に描き出した。

稲垣莉生 ©︎kif 撮影/東京祐

見どころは、透き通るような素肌と、しなやかで流麗なボディライン。フォトグラファー・東京祐の手により、見る者を惹きつけて離さない圧倒的なビジュアルが1冊に凝縮されている。

4月27日13:00より、先行予約の受付を開始する。

【プロフィール】

稲垣莉生（いながき・りお）

OOO Entertainment所属。アパレルブランド「RIELLE RICHE」 のプロデューサーであり、YouTuber、モデルとして多方面で活躍している。YouTubeでは、Vlogや美容法などを紹介し、その美貌と飾らない自由な性格で同世代の女性人気を集めている。Instagram：https://www.instagram.com/sep17ri/

発売を記念してイベントも開催

写真集発売日から3日間、稲垣さんご本人に会えるポップアップイベントを開催。

【開催情報】

■日時：2026年6月12日（金）～ 14日（日）12:00～19:00

■会場：flower shop VOICE

■住所：東京都渋谷区神宮前3丁目7－11

※入場にはSHEER特装版の購入が必要です。オンラインストア（https://g-onlinestore.com/）での予約か、会場での購入をお願い致します。

※会場で通常版の販売予定はございません。

※会期中は基本的に稲垣莉生さんが在廊予定ですが、外出されるタイミングもありますので予めご了承ください。

※会場では現金、クレジットカード、交通系ICカード、iD、クイックペイ、paypayがご使用いただけます。

※売り切れの場合はご容赦ください。