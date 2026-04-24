テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、Ｗソックス・村上宗隆内野手が２２日（日本時間２３日）、敵地・Ｄバックス戦に「３番・一塁」でフル出場し７回に１０号２ランを放ち、日本勢歴代最速の２４試合目でシーズン１０号に到達したことを報じた。

５試合連続のアーチで、大谷翔平（ドジャース）が昨年樹立した連続試合本塁打の日本勢最長記録にも並んだ。リーグ本塁打ランクでもジャッジ（ヤンキース）を上回って単独２位に浮上した。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、村上を「すごいですよね」と絶賛し「まだ４月ですけど、このままのペースでいくとどうなるか？ 計算しました」とし「６４本でした」と明かした。

その上でシーズン６４本を「歴代のメジャーリーガー調べてみたんです。トップはバリー・ボンズ、７３本」とし「６位にいきます。並ぶっていう感じかな５位に並ぶっていう。上にいる人、バリー・ボンズマーク・マグワイア、サミー・ソーサしかいない。その３人に並ぶって感じです」と指摘した。

この計算に金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂が「玉川さん、どうなんですか？いきそうですか？」と聞くと玉川氏は「いくんじゃないですか」と返していた。