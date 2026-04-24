元ＮＨＫ解説委員でジャーナリスト・岩田明子氏がテレビ出演を報告するとともに、変ぼうした姿を見せた。

２４日までに自身のインスタグラムで「今日は『旬感とれたてっ！』にお邪魔させていただきました」とカンテレ系番組に出演。

「『黒ちゃん岩ちゃん 懐かしニュース喫茶』＃６ も放送 さらに、美文字講師の萩原季実子先生をお迎えし、美しく見える字のコツを楽しく教えていただきました 盛りだくさんの放送回でした」などと振り返った。

セーラー服の衣装を着用し、頬に指をあてたキュートなポーズで撮影。フォロワーは「かわいい〜」「カワユクなり過ぎ〜」「わ〜可愛いくてとっても素敵ですね」「学生でも十分に通りますね！」「２０歳にみえます」「セーラー服姿まだまだいけますね」「めちゃくちゃ可愛い過ぎ」と驚きの声を寄せた。

東大法学部卒の岩田氏は１９９６年にＮＨＫに入局し、安倍晋三元首相を長く取材。２０２２年にＮＨＫを退職し、現在は執筆活動や、テレビのコメンテーターなどを務めている。公式サイトでは「ＮＨＫでの固いイメージだけではなく、ざっくばらんな等身大の５０代女性の一面もお見せし、バラエティ番組、旅番組、音楽番組にも挑戦していきたいです」と幅広い活動に意欲を見せている。