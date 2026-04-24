元AKB48篠崎彩奈、濡れ肌を彼シャツで温めて 同棲テーマのグラビア挑戦
元AKB48の篠崎彩奈が、きょう24日発売のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場し、同棲生活をテーマにしたグラビアで新たな魅力を見せている。自然体の表情と大人の色気が交差する内容となっている。
【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈
篠崎は1996年埼玉県生まれ。2024年にAKB48を卒業後は俳優として活動し、ABEMAドラマ『私が獣になった夜』（22年）、映画『囁きの河』（25年）などに出演している。
今回のグラビアでは「同棲3年」をテーマに、秋の海を舞台に撮影。マンネリ化し始めた日常の中で、パートナーとともに思い出の場所を訪れ、忘れかけていた幸せを取り戻していく様子を表現している。
彼シャツを取り入れたスタイリングでは、眼鏡姿や部屋着風のコーディネートでナチュラルな一面を演出。一方で、ニット素材のビキニやソファでのカットでは、しなやかなボディラインや太もものラインを披露し、女性としての魅力を引き出している。日常の中にあるささやかな幸福感を切り取った構成が印象的だ。
同作は旬の美女6人が出演する人気シリーズで、ちとせよしの、神山みれいらも参加。表紙は南みゆかが務め、多彩なテーマのグラビアが収録されている。
【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈
篠崎は1996年埼玉県生まれ。2024年にAKB48を卒業後は俳優として活動し、ABEMAドラマ『私が獣になった夜』（22年）、映画『囁きの河』（25年）などに出演している。
彼シャツを取り入れたスタイリングでは、眼鏡姿や部屋着風のコーディネートでナチュラルな一面を演出。一方で、ニット素材のビキニやソファでのカットでは、しなやかなボディラインや太もものラインを披露し、女性としての魅力を引き出している。日常の中にあるささやかな幸福感を切り取った構成が印象的だ。
同作は旬の美女6人が出演する人気シリーズで、ちとせよしの、神山みれいらも参加。表紙は南みゆかが務め、多彩なテーマのグラビアが収録されている。