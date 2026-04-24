元浮気相手と職場で再会するなんて！そっけない妻に疲れた夫の心に入り込む彼女の罠【同じ女に二度奪われた夫 Vol.18】
■これまでのあらすじ
彼女とはもう無関係だと主張する夫のことを、妻は淡々と受け入れていた。すると夫が「俺を見捨てる気なのか」と言い出す。妻が「もう終わった話でしょ」と言うと、夫は「もっと俺を必死に求めてくれよ！ じゃないと…」と何かを言いかけて…。
彼女とはもう無関係だと主張する夫のことを、妻は淡々と受け入れていた。すると夫が「俺を見捨てる気なのか」と言い出す。妻が「もう終わった話でしょ」と言うと、夫は「もっと俺を必死に求めてくれよ！ じゃないと…」と何かを言いかけて…。
【夫side STORY】
俺は妻と娘が大事です。だから、以前関係があった彼女には、もう連絡はとっていなかったのです。それなのに、まさか派遣でやって来るなんて…。
関係解消後も、姫花は俺を甲斐甲斐しくサポートしてくれました。あんな別れ方をしたのにこんな風に気遣いしてくれるなんて…その優しさが今の孤独な俺の心に沁みわたりました。
俺がどれだけ頑張って反省しても、妻はそっけないまま。俺はもう、夫として、家族として、必要とされていないのかもしれません。いつ妻から見捨てられるのかと思うと、毎日気が休まりませんでした。
でも、姫花だけは俺に優しくて…。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)