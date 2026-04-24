■これまでのあらすじ

彼女とはもう無関係だと主張する夫のことを、妻は淡々と受け入れていた。すると夫が「俺を見捨てる気なのか」と言い出す。妻が「もう終わった話でしょ」と言うと、夫は「もっと俺を必死に求めてくれよ！ じゃないと…」と何かを言いかけて…。

【夫side STORY】俺は妻と娘が大事です。だから、以前関係があった彼女には、もう連絡はとっていなかったのです。それなのに、まさか派遣でやって来るなんて…。

妻も同じ会社にいるので、過去の過ちを言い触らされたり、妙な噂が立つようなことをされたら困ります。なので、きちんと謝罪して許してもらいました。ものわかりの良い子で助かった…。関係解消後も、姫花は俺を甲斐甲斐しくサポートしてくれました。あんな別れ方をしたのにこんな風に気遣いしてくれるなんて…その優しさが今の孤独な俺の心に沁みわたりました。俺がどれだけ頑張って反省しても、妻はそっけないまま。俺はもう、夫として、家族として、必要とされていないのかもしれません。いつ妻から見捨てられるのかと思うと、毎日気が休まりませんでした。でも、姫花だけは俺に優しくて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)