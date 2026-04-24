寺島進、わが子たちへの“俺流”手作り弁当を披露「最高ですね〜」「料理上手スゴ」「いいパパ」 2009年に結婚、2児の父
俳優の寺島進（62）が23日、自身のXを更新。わが子のための手作り弁当を披露した。
【写真】「料理上手スゴ」「最高ですね〜」寺島進が披露した、子どもたちへの“俺流”手作り弁当
寺島は「真夜中に目が覚めちまった！笑、、って言うか寝ぼけてるから #矢沢永吉 さんの歌をイヤホンで聴きながら、たまには子供達の弁当つくっちまおーう！」とつづり、弁当は真夜中に手作りしたものだと説明。
この日のメニューについて「俺が海苔弁大好きだから俺流で!?海苔弁ならぬ『黒く塗りつぶせ』弁当」とユーモアたっぷりに紹介し、卵焼きやウインナー、アスパラ炒めなどのおかずを詰め、彩りのある海苔弁の写真を披露した。
文末では「ロックのリズムにノッて、お前たち！いってらっしゃ〜〜いベイビー」と“矢沢スタイル”で見送りの言葉を添え、父の顔をのぞかせている。
コメント欄には「え！寺島さんお弁当作れるんだ」「料理上手スゴ」「最高ですね〜」「とても美味しそう!!奥様、お子様も大喜びですね」「いいパパさん」など、さまざまな声が寄せられている。
寺島は2009年に一般女性と結婚。翌10年6月に第1子女児、15年3月に第2子男児の誕生を報告している。
【写真】「料理上手スゴ」「最高ですね〜」寺島進が披露した、子どもたちへの“俺流”手作り弁当
寺島は「真夜中に目が覚めちまった！笑、、って言うか寝ぼけてるから #矢沢永吉 さんの歌をイヤホンで聴きながら、たまには子供達の弁当つくっちまおーう！」とつづり、弁当は真夜中に手作りしたものだと説明。
この日のメニューについて「俺が海苔弁大好きだから俺流で!?海苔弁ならぬ『黒く塗りつぶせ』弁当」とユーモアたっぷりに紹介し、卵焼きやウインナー、アスパラ炒めなどのおかずを詰め、彩りのある海苔弁の写真を披露した。
コメント欄には「え！寺島さんお弁当作れるんだ」「料理上手スゴ」「最高ですね〜」「とても美味しそう!!奥様、お子様も大喜びですね」「いいパパさん」など、さまざまな声が寄せられている。
寺島は2009年に一般女性と結婚。翌10年6月に第1子女児、15年3月に第2子男児の誕生を報告している。