4月21日（火）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが明かした“人生で避けてきたこと”が注目を集めた。

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この日のテーマは「バリエーションを増やしたい！塩鮭」。塩鮭をオシャレにアレンジした「鮭のポワレ アスパラ添え」を辻調理師専門学校の紫藤慧先生から教わった。

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調理の際、ただ焼くだけになりがちな“塩鮭”を、フライパンで軽く蒸し焼きにし、ふっくらジューシーに仕上げた一皿。そんな本日のテーマ食材「鮭」にちなみ、DAIGOと先生が「人生で避け（さけ）てきたこと」についてトークをくり広げた。

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【動画】その名も「オシャレ！」とDAIGOも喜んだ「ポワレ」とは、魚や肉にフライパンで火を通し、皮はパリッ、中はふっくら焼き上げるフランス料理の技法。

紫藤先生が避けてきたのは「納豆」で、昔からどうしても「苦手」なのだとか。「まぁ、苦手な食材は誰にでも…」とフォローするDAIGOにも、やはり「避けてきたこと」はあるという。

「僕はあの…“努力”を避けてきました」と打ち明けるDAIGOだが、包丁も握れないほどの超初心者から始めた料理をあっという間に上達させるなど、“がんばり屋さん”であることは明らか。「めちゃくちゃ努力されてると思いますよ（笑）」とツッコむ先生に、DAIGOは「いやいや…」と照れたような微笑みを返した。

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そしてエンディング、「改めて、DAIGOが避けてきたことって…」と「人生で避けてきたこと」トークを再び持ち出したDAIGO。先ほどの「努力」から打って変わった「柔軟体操かな？（笑）」という結論に、視聴者からは「あら一気にスケールダウンww」「ここでまさかの柔軟体操」「DAIGOさんカラダ硬いのか」などの反応が寄せられていた。

（※レシピ）

鮭のポワレ アスパラ添え

＜材料（2人分）＞

塩さけ（甘塩） 2切れ（240g）

アスパラガス 4本

トマト 1個

にんにく（みじん切り） 小さじ1/3

バージンオリーブ油 大さじ1

塩 小さじ1/3

こしょう 適量

＜作り方＞

（1）アスパラガスは下半分の皮をむき、穂先6cmを切り、残りを1cm幅に切り、トマトは1cm角に切る。

（2）フライパンにバージンオリーブ油大さじ1/2を熱し、塩さけの皮目を下にして入れ、弱火で色づくまで2分焼く。

（3）裏返してアスパラガスの穂先を加え、更に2分焼いて取り出す。

（4）（3）のフライパンににんにくのみじん切りとバージンオリーブ油大さじ1/2を入れ、弱火で炒めて香りが出たら、残りのアスパラガスと塩を加えて中火で炒め、トマトを加えて軽く火を通し、こしょうを加えて味を調える。

（5）器に（4）と（3）を盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「鮭のポワレ アスパラ添え」の調理の様子は、4月21日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。